Ja, HeyGen ist ein vielseitiger AI-Video-Generator, der in der Lage ist, verschiedene Inhalte zu produzieren, einschließlich Videos für soziale Medien und Online-Kurse. Seine intuitive Benutzeroberfläche und die vielfältigen Vorlagen unterstützen eine breite Palette von Videoproduktionsbedürfnissen, was es zu mehr als nur einem Trainingsvideo-Generator macht.