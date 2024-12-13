K-12 Bildungs-Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde Lektionen

Erstellen Sie fesselnde Bildungs-Videos für K-12-Lernen, steigern Sie das Schülerengagement, indem Sie Skripte mühelos mit Text-zu-Video aus Skript in Videos umwandeln.

Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges animiertes Erklärvideo, das für Grundschüler konzipiert ist und den Wasserkreislauf mit einem Fokus auf Schülerengagement detailliert beschreibt. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell einen lustigen, farbenfrohen visuellen Stil einzurichten, begleitet von einer klaren und freundlichen "Voiceover-Generierung", die die wissenschaftlichen Schritte auf leicht verständliche Weise erklärt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erzeugen Sie ein professionelles, aber warmes 60-sekündiges Anleitungsvideo für Lehrer an weiterführenden Schulen, um eine neue Unterrichtseinheit über historische Ereignisse einzuführen und den Unterricht zu verbessern. Dieses Video sollte einen realistischen "AI-Avatar" enthalten, der den Kontext erklärt, ergänzt durch "Untertitel" für Barrierefreiheit und einen klaren, autoritativen Audiostil.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video mit den Fähigkeiten von HeyGen, um ein komplexes mathematisches Konzept für Schüler der Oberstufe zu vereinfachen, mit dem Ziel, das Schülerengagement zu maximieren. Verwenden Sie dynamische animierte Grafiken und einen anregenden visuellen Stil, angetrieben von einer fesselnden Erzählung, die aus "Text-zu-Video aus Skript" erstellt wurde, um das Lernen interaktiver und visuell ansprechender durch Animation zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine wirkungsvolle 15-sekündige Schulankündigung für Eltern und die Schulgemeinschaft über ein bevorstehendes Ereignis, mit einem optimistischen und positiven visuellen Stil. Nutzen Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um schnell relevante Bilder zu integrieren und "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um sicherzustellen, dass es auf allen sozialen Medienplattformen großartig aussieht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der K-12 Bildungs-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Bildungs-Videos für K-12-Klassenzimmer mit AI-gestützten Tools und vorgefertigten Vorlagen, um das Schülerengagement und den Unterricht zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer vielfältigen Bibliothek vorgefertigter Vorlagen, die speziell dafür entwickelt wurden, die Erstellung fesselnder K-12-Bildungs-Videos für Ihre Schüler zu vereinfachen.
2
Step 2
Fügen Sie einen AI-Avatar hinzu
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen, um Ihr Lehrmaterial zu präsentieren und so das Schülerengagement und die Klarheit zu fördern.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Verfeinern Sie Ihr Video mit wesentlichen Video-Bearbeitungstools, die es Ihnen ermöglichen, nahtlos Untertitel oder Bildunterschriften hinzuzufügen, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Lernstile zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre hochwertigen Bildungs-Videos und exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen, sodass sie sofort für den Unterricht im Klassenzimmer oder zum Teilen innerhalb Ihrer Schulgemeinschaft bereit sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erwecken Sie den Lehrplan mit dynamischem Storytelling zum Leben

.

Verwandeln Sie komplexe Themen und historische Ereignisse in lebendige, einprägsame AI-gestützte Video-Geschichten, die das Lernen spannend und zugänglich für Schüler machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen K-12-Pädagogen bei der Erstellung überzeugender Bildungs-Videos?

HeyGen ermöglicht es K-12-Pädagogen, mühelos hochwertige Bildungs-Videos zu erstellen, die das Schülerengagement steigern. Mit HeyGens AI-Video-Generator können Lehrer Textvorgaben in dynamische Inhalte verwandeln, perfekt für den Unterricht im Klassenzimmer und Online-Kurse.

Welche kreativen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Bildungs-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Optionen zur Anpassung Ihres Videos, einschließlich einer Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen und vielfältigen AI-Avataren. Benutzer können auch ihr Branding einbinden, Textvorgaben für die Skripterstellung nutzen und auf eine reichhaltige Medienbibliothek zugreifen, um ihre Bildungs-Videos zu verbessern.

Kann HeyGen Erklärvideos mit realistischen AI-Avataren für K-12-Lernen erstellen?

Ja, HeyGen ist hervorragend darin, professionelle Erklärvideos mit realistischen AI-Avataren und sprechenden Köpfen zu erstellen, ideal für K-12-Schulen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens fortschrittliche AI erstellt fesselnde Videoinhalte mit natürlichen Voiceovers.

Bietet HeyGen vorgefertigte Vorlagen, um die Videoproduktion für den Unterricht zu vereinfachen?

Absolut, HeyGen bietet eine breite Palette vorgefertigter Vorlagen, die die Videoproduktion für verschiedene Bildungsbedürfnisse vereinfachen, einschließlich Anleitungs-Videos und Unterricht. Diese Vorlagen dienen als leistungsstarke Video-Bearbeitungswerkzeuge, die es Pädagogen ermöglichen, schnell professionell aussehende Inhalte zu erstellen und mit ihrer Schulgemeinschaft zu teilen.

