Erstellen Sie mühelos professionelle Junior-Wachstumsübersichtsvideos für neue Mitarbeiter und ansprechende Inhalte mit HeyGens anpassbaren Vorlagen & Szenen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich eine fesselnde 45-sekündige Social-Media-Anzeige vor, die für Marketingfachleute konzipiert ist, die "ansprechende Inhalte" und "soziale Übersichten" produzieren möchten. Das Video sollte schnelllebig und visuell beeindruckend sein, mit schnellen Schnitten und energetischer Hintergrundmusik, präsentiert von einem hoch ausdrucksstarken "AI-Avatar". Heben Sie hervor, wie HeyGens "Vorlagen & Szenen" den Erstellungsprozess vereinfachen, sodass Benutzer schnell professionelle Videos ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten anpassen können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges technisches Tutorial für angehende "Videoeditor"-Profis oder diejenigen, die "Videoproduktions"-Workflows beherrschen möchten. Der visuelle Stil sollte sauber, instruktiv und detailliert sein, mit Bildschirmannotationen und einer präzisen, informativen Stimme. Betonen Sie die Effizienz der Nutzung von HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" zur Beschaffung von visuellen Inhalten und der automatischen "Untertitel/Caption"-Erstellung für Zugänglichkeit und Klarheit bei komplexen Themen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 60-sekündiges internes Schulungsmodul, das sich auf "Junior-Wachstumstraining" und die Erstellung von "Bildungsinhalten" für HR- und L&D-Abteilungen konzentriert. Das Video sollte einen professionellen, aber ermutigenden Ton haben, mit Bildschirmaufnahmen und illustrativen Grafiken, unterstützt von einer warmen, artikulierten "Voiceover-Generierung". Betonen Sie die Flexibilität von HeyGen, insbesondere die Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um sicherzustellen, dass die Schulungsinhalte für verschiedene Lernplattformen und Geräte optimiert sind.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Junior-Wachstumsübersichtsvideos erstellt

Erstellen Sie schnell ansprechende und professionelle Wachstumsübersichtsvideos für Junioren und neue Mitarbeiter mit unserer intuitiven AI-gestützten Plattform. Heben Sie wichtige Erkenntnisse mühelos hervor.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Beginnen Sie Ihre Junior-Wachstumsübersicht, indem Sie aus unseren vielfältigen anpassbaren Vorlagen wählen oder einfach Ihr Skript einfügen, um unsere leistungsstarke Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion für die sofortige Szenenerstellung zu aktivieren.
2
Step 2
Passen Sie mit Ihren Markenelementen an
Personalisieren Sie Ihr Video, um es an die Identität Ihrer Organisation anzupassen. Wenden Sie einfach Ihre Branding-Kontrollen an, einschließlich Logos und benutzerdefinierter Farben, um Konsistenz zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende AI-Avatare hinzu
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen AI-Avatar einfügen, der Ihre Wachstumsübersicht präsentiert. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Stilen, um Ihre Botschaft effektiv zu kommunizieren.
4
Step 4
Überprüfen und exportieren Sie Ihr Projekt
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie alle Elemente überprüfen. Sobald Sie zufrieden sind, laden Sie Ihre Kreation einfach herunter, mit Optionen zur Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um auf verschiedenen Plattformen zu passen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie soziale Übersichtsvideos

Produzieren Sie schnell überzeugende soziale Medienübersichten und Clips, um Junior-Erfolge, Programme oder Wachstumschancen effektiv zu präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und natürlicher Voiceover-Generierung zu verwandeln, was Ihren Videoerstellungsprozess vom Skript bis zum finalen Output erheblich vereinfacht.

Welche Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Anpassung?

HeyGen bietet einen umfassenden Online-Videoeditor mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche. Benutzer können Vorlagen einfach anpassen, Untertitel hinzufügen und Elemente aus der umfangreichen Medienbibliothek für professionelle Videobearbeitung integrieren.

Kann HeyGen Markenkonsistenz in all meinen AI-Videos gewährleisten?

Absolut. HeyGen integriert robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre spezifischen Logos und Farben konsistent in allen End-to-End-Videoerstellungen anzuwenden. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

Wie effizient ist HeyGens prompt-native Videoerstellung zur Inhaltserzeugung?

HeyGens prompt-native Videoerstellung ermöglicht eine schnelle Inhaltserzeugung, indem Text in Video mit automatischer Voiceover-Generierung und Untertiteln umgewandelt wird. Dies macht HeyGen zu einem unglaublich effizienten Online-Videoersteller für diverse Inhaltsbedürfnisse.

