Gemeinsamer Entwicklungs-Videomacher für einfache Zusammenarbeit

Erstellen Sie gemeinsam professionelle Videos schneller, indem Sie intelligentes Text-to-Video aus Skript nutzen.

592/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Produktupdate-Video, das sich an Projektmanager und Remote-Teams richtet, die neue Funktionen schnell und effizient verstehen müssen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und illustrativ sein, ergänzt durch eine selbstbewusste, klare Stimme, die die Leistungsfähigkeit der "Cloud-Videobearbeitung" für Remote-Teams zeigt. Betonen Sie, wie HeyGens "AI-Avatare" Informationen konsistent und professionell präsentieren können, um "Echtzeit-Kollaboration" auch über verschiedene Zeitzonen hinweg zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Werbevideo für Kleinunternehmer und Content-Ersteller, die neu in der Videoproduktion sind, und heben Sie die Einfachheit hervor, ein "gemeinsamer Entwicklungs-Videomacher" zu sein. Der visuelle und akustische Stil sollte hell, ansprechend und lehrreich sein, mit einer ermutigenden, freundlichen Erzählung, die zeigt, wie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" den kreativen Prozess vereinfachen und eine "benutzerfreundliche Oberfläche" von Anfang bis Ende gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 2-minütiges Schulungsmodul für Unternehmenskommunikationsteams und professionelle Videoeditoren, das sich auf bewährte Verfahren für die globale Inhaltsverteilung konzentriert und gleichzeitig die technische Qualität beibehält. Dieses Modul erfordert hochauflösende, klare Bilder mit einem anspruchsvollen, autoritativen Ton. Veranschaulichen Sie die Bedeutung der Erreichung von "4K-Auflösungsexport" und der Effizienz von "Blitzschnellem Rendering" für professionelle Ergebnisse. Demonstrieren Sie, wie HeyGens Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" Inhalte mühelos für verschiedene Plattformen anpasst und ein optimales Seherlebnis und globale Reichweite sicherstellt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der gemeinsame Entwicklungs-Videomacher funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Videos mit Ihrem Team, indem Sie AI für nahtlose Zusammenarbeit vom Skript bis zum finalen Export nutzen und qualitativ hochwertige Ergebnisse sicherstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr erstes Video
Beginnen Sie Ihr Video, indem Sie Ihr Skript mit unserer leistungsstarken Text-to-Video aus Skript-Funktion in ein dynamisches visuelles Erlebnis verwandeln und die Grundlage für Ihr gemeinsames Projekt schaffen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende AI-Avatare hinzu
Arbeiten Sie zusammen, indem Sie lebensechte AI-Avatare hinzufügen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und Ihr Skript mit professionellen Sprechern zum Leben zu erwecken, die Ihr Team verfeinern kann.
3
Step 3
Wenden Sie kollaborative Verfeinerungen an
Nutzen Sie die Echtzeit-Kollaborationsfunktionen, um gemeinsam Untertitel/Captions hinzuzufügen und so die Zugänglichkeit und klare Botschaften über die Beiträge Ihres Teams hinweg sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Projekt
Finalisieren Sie Ihr gemeinsam entwickeltes Video, indem Sie Ihr bevorzugtes Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen auswählen und es in hoher Qualität exportieren, bereit für Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie die kollaborative Produktion von sozialen Videos

.

Erstellen Sie gemeinsam schnell fesselnde Inhalte für soziale Medien, indem Sie AI nutzen, um die Teamproduktivität und Marktpräsenz zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung für Benutzer?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, Text mühelos in überzeugende Videos zu verwandeln, indem es fortschrittliche AI-Videoerstellungstechnologie nutzt. Sie können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und realistische Sprachsynthese direkt aus Ihrem Skript generieren.

Können Teams innerhalb der HeyGen-Plattform an Videoprojekten zusammenarbeiten?

Ja, HeyGen ist als Cloud-Videobearbeitungslösung konzipiert, die nahtlose kollaborative Videobearbeitung für Teams ermöglicht. Dies erlaubt Echtzeit-Kollaboration und gemeinsame Entwicklung von Videoinhalten in einer gemeinsamen Umgebung.

Welche Videoexportoptionen bietet HeyGen, um Qualität und Kompatibilität sicherzustellen?

HeyGen bietet flexible Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte, einschließlich Unterstützung für 4K-Auflösungsexport, um sicherzustellen, dass Ihre Videos auf jeder Plattform professionell aussehen. Sie haben auch Branding-Kontrollen, um Ihr Ergebnis effektiv anzupassen.

Enthält HeyGen fortschrittliche Sprachsynthese- und Untertitelfunktionen?

Absolut, HeyGen integriert robuste Sprachsynthese- und automatische Untertitel-/Caption-Funktionen in seine Plattform. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-generierten Videos für alle Zielgruppen zugänglich und hochgradig ansprechend sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo