Gemeinsamer Briefing-Video-Maker: Team-Updates optimieren

Erstellen Sie mühelos professionelle gemeinsame Briefings mit AI-Avataren, die Ihren Text in ansprechende Videos verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges dynamisches Kampagnenstart-Briefing für ein Marketingteam, das die Kernstrategie und die wichtigsten Ergebnisse vorstellt. Das Video sollte eine moderne, markengerechte visuelle Ästhetik mit energetischer Hintergrundmusik annehmen, perfekt, um Begeisterung zu erzeugen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schriftliche Pläne effizient in eine fesselnde Erzählung für Ihre Team-Briefing-Video-Maker-Bedürfnisse zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Social-Media-Update-Video für Kleinunternehmer, das ein neues Produkt oder eine Dienstleistung ankündigt. Streben Sie einen visuell ansprechenden und freundlichen Stil mit inspirierender Hintergrundmusik an, der es teilbar und leicht verdaulich als effektive Social-Media-Videos macht. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell ein ansprechendes Stück zu erstellen, das die Zugänglichkeit eines AI-Video-Makers demonstriert.
Beispiel-Prompt 3
Kurieren Sie ein 50-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle Unternehmensmitarbeiter, das ein vierteljährliches Geschäftsupdate teilt. Das Video sollte eine informative, aber elegante visuelle Präsentation haben, einen zugänglichen Ton mit ruhiger Hintergrundmusik annehmen, um wichtige Informationen effektiv zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um eine konsistente und professionelle Audioerzählung für diese wichtigen internen Kommunikationsvideos zu produzieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein gemeinsamer Briefing-Video-Maker funktioniert

Optimieren Sie die Teamzusammenarbeit und Kommunikation, indem Sie mühelos professionelle, markengerechte Briefing-Videos mit AI erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Briefing-Skript
Geben Sie Ihren Briefing-Text ein oder skizzieren Sie Ihre wichtigsten Punkte. Nutzen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um automatisch Videoszenen für Ihre "Skriptgenerator"-Bedürfnisse zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Botschaft zu repräsentieren und eine professionelle und konsistente Bildschirmpräsenz für Ihr gemeinsames Briefing zu gewährleisten.
3
Step 3
Branding-Elemente anwenden
Integrieren Sie die "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" Ihres Teams, um sicherzustellen, dass Ihr Briefing-Video mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt und sofortige Wiedererkennung fördert.
4
Step 4
Exportieren und zusammenarbeiten
Finalisieren Sie Ihr Video und verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es im gewünschten Format zu erstellen. Teilen Sie es einfach mit Ihrem Team für effektive "Teamzusammenarbeit" und einheitliches Verständnis.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Führungskommunikation verbessern

.

Erstellen Sie überzeugende Führungsbotschaften und motivierende Briefings, um Ihre Teams zu inspirieren und mit den Zielen der Organisation in Einklang zu bringen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden Briefing-Videos?

HeyGen optimiert den gesamten Videoerstellungsprozess und fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Maker. Sie können AI-gestützte Briefing-Vorlagen und Prompt-Native-Videoerstellung nutzen, um schnell professionelle, ansprechende Videos für verschiedene Bedürfnisse zu erstellen, von Social Media bis hin zu interner Kommunikation.

Kann HeyGen helfen, Videos mit spezifischem Branding und visuellen Stilen anzupassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrem visuellen Stil übereinstimmen. Sie können Branding-Elemente wie Logos und Farben anpassen, um eine konsistente Präsentation in all Ihren Videos zu gewährleisten und Ihr professionelles Image zu verbessern.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Agenten für Teamzusammenarbeit und interne Kommunikation?

HeyGen fungiert als innovativer AI-Video-Agent, der die Teamzusammenarbeit und interne Kommunikation erheblich verbessert. Es ermöglicht die schnelle Erstellung von Briefing-Videos und internen Projektupdates, um klare und konsistente Botschaften in Ihrer Organisation zu gewährleisten, ohne umfangreiche Videoerstellungskompetenz.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Umwandlung von Textskripten in Videos?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, Textskripte mühelos in professionelle Videos zu verwandeln. Mit der Text-zu-Video-Funktion können Sie Ihr Skript eingeben, einen AI-Avatar auswählen, und HeyGen erstellt das Video mit Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln.

