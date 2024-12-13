Job-Training-Video-Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Erstellen Sie schneller ansprechende Schulungsvideos für Ihre L&D-Teams. Nutzen Sie AI-Avatare, um dynamisches, personalisiertes Lernen zu liefern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges ansprechendes Schulungsvideo für alle Mitarbeiter, um die aktualisierte Datenschutzrichtlinie vorzustellen. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit einem AI-Avatar von HeyGen, der die wichtigsten Informationen auf zugängliche Weise präsentiert, begleitet von beschwingter Hintergrundmusik und hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, um die Einhaltung der Vorschriften leichter verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Schulungsvideo für L&D-Teams, das die Vorteile eines neuen internen Kommunikationstools aufzeigt. Der visuelle Stil sollte prägnant und markenkonform sein, indem HeyGens anpassbare Vorlagen genutzt werden, um Konsistenz und ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten, mit klarer, direkter Audio und unterstützenden Untertiteln. Dieses kurze Video zielt darauf ab, schnell zu informieren und die Nutzung des Tools zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Video für Remote-Mitarbeiter, das Teil eines Onboarding-Moduls ist und den Ansatz des Unternehmens zur hybriden Arbeit erklärt. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit dynamischen Szenen der Zusammenarbeit und der Nutzung von HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität, um die wichtigsten Prinzipien und Erwartungen klar zu artikulieren und ein effektives Schulungsvideo zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Job-Training-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit unserer intuitiven Plattform, die die Inhaltserstellung für L&D-Teams vereinfacht.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Nutzung unserer anpassbaren Vorlagen und Szenenbibliothek, um Ihr Schulungsvideoprojekt zu starten und von Anfang an ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Präsentatoren hinzu
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie realistische AI-Avatare integrieren, die es Ihnen ermöglichen, Informationen effektiv zu vermitteln, ohne Live-Schauspieler filmen zu müssen.
3
Step 3
Erzeugen Sie klare Erzählungen
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit Ihres Videos mit fortschrittlicher Sprachübertragung, die Ihr Skript sofort in natürlich klingende Sprache verwandelt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Schulungsvideos
Finalisieren Sie Ihr Projekt und nutzen Sie Größenanpassung und Exporte, um Ihre hochwertigen Schulungsvideos problemlos auf allen erforderlichen Plattformen zu verteilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungsmaterialien

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche Schulungsvideos, um das Verständnis für alle Mitarbeiter zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Job-Training-Videos vereinfachen?

HeyGen, ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, ermöglicht es Ihnen, mühelos hochwertige Job-Training-Videos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und realistische AI-Sprachübertragungen aus Skripten, um schnell professionelle und ansprechende Schulungsvideos zu produzieren.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für ansprechende Schulungsvideos?

HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und eine umfangreiche Mediathek, um wirklich ansprechende Schulungsvideos zu gestalten. Die AI-gestützte Plattform hilft L&D-Teams, bedarfsgerechte Schulungsvideos zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen und das Lernen verbessern.

Kann HeyGen meinem Team helfen, Mitarbeiterschulungsvideos effizient zu produzieren?

Ja, HeyGen vereinfacht die Produktion von Mitarbeiterschulungsvideos erheblich, einschließlich Compliance-Schulungen. Durch die Umwandlung von Text in Video können Sie schnell informative Inhalte erstellen, komplett mit automatisch generierten Untertiteln, ideal für internes Lernen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Anleitungsvideos?

Absolut, HeyGen ist ein hervorragender AI-Video-Generator zur Erstellung klarer und prägnanter Anleitungsvideos. Nutzen Sie seine AI-Avatare und einen Skriptgenerator, um komplexe Prozesse visuell zu erklären und sicherzustellen, dass Ihr Publikum die Anweisungen effektiv versteht.

