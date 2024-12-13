Erstellen Sie ein 90-sekündiges animiertes Erklärvideo für neue Mitarbeiter in einem Tech-Startup, das den Onboarding-Prozess vereinfacht, indem es die Unternehmenskultur und wesentliche Tools vorstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit individuell animierten Elementen, ergänzt durch eine energetische, aber klare Stimme. Dieses "Schulungsvideo" wird HeyGens Voiceover-Generierung effektiv nutzen, um eine konsistente und ansprechende Erzählung zu gewährleisten, die komplexe Informationen leicht verständlich macht.

