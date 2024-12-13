Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Manager und L&D-Spezialisten, das zeigt, wie schnell neue "Mitarbeitereinarbeitungs"-Videos erstellt werden können. Der visuelle Stil sollte professionell und ermutigend sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und mitreißender Hintergrundmusik, während die Audioführung eine klare, leitende Stimme bietet. Betonen Sie die Einfachheit, "Schulungsmodule" aus Text in überzeugende Videoinhalte mit HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion zu verwandeln.

Video Generieren