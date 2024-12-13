Job Skills Training Video Maker: Fördern Sie die Mitarbeiterentwicklung

Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos mit AI-Avataren, die Lernende fesseln und die Mitarbeiterentwicklung verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo, das eine neue Softwarefunktion für bestehende Mitarbeiter demonstriert, die eine schnelle technische Schulung benötigen. Das Video sollte ein klares, sauberes visuelles Design mit deutlichem On-Screen-Text und einer professionellen, informativen Stimme haben, effizient gemacht durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Mitarbeiterentwicklungs-Video für mittlere Führungskräfte, das darauf abzielt, die Kommunikationsfähigkeiten in der Führung zu verbessern. Der visuelle Stil sollte inspirierend und modern sein, mit motivierender Hintergrundmusik, unter Nutzung von HeyGens anpassbaren Vorlagen für ein poliertes und kohärentes Erscheinungsbild.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Video-Tutorial für ein neues internes Kommunikationstool, das sich an alle Mitarbeiter des Unternehmens richtet und sich auf die wichtigsten Funktionen konzentriert. Dieses Video sollte einen dynamischen, schnellen Schnittansatz mit klarer, prägnanter Audioübertragung über HeyGens Sprachgenerierung verwenden, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Job Skills Training Video Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und effektive Schulungsvideos mit unserem AI-Videogenerator, der L&D-Teams befähigt, die Mitarbeiterschulung zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen aus Vorlagen
Beginnen Sie Ihr Projekt effizient. Wählen Sie aus anpassbaren Vorlagen und Szenen, um das Fundament Ihres Videos zu bauen und die Videoproduktion für jedes Thema zu optimieren.
2
Step 2
AI-Avatare hinzufügen
Steigern Sie das Engagement mit einem virtuellen Moderator. Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Lektion zu präsentieren und Ihre Mitarbeiterschulung dynamischer und wirkungsvoller zu gestalten.
3
Step 3
Sprachübertragungen generieren
Erwecken Sie Ihr Skript mit natürlicher Erzählung zum Leben. Nutzen Sie unsere Sprachgenerierungsfunktion für überzeugendes Audio, das klare Kommunikation in Ihren Schulungsvideos sicherstellt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Bereiten Sie Ihr Video für die Verteilung vor. Verwenden Sie Größenanpassung und Exporte, um Ihre professionellen Inhalte für verschiedene Plattformen zu optimieren, ideal zum Teilen in Ihrer Tutorial-Videobibliothek.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Fähigkeiten und Prozesse

Verwandeln Sie komplexe Job Skills, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und technische Konzepte in leicht verständliche Videolektionen mit AI-Avataren und Vorlagen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen L&D-Teams dabei helfen, ansprechende Schulungsvideos effizient zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es L&D-Teams, schnell ansprechende Schulungsvideos mit seinem AI-Videogenerator zu erstellen. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und realistische AI-Avatare, um Videos in professioneller Qualität zu produzieren, die Lernende fesseln und effektiven Wissensaustausch fördern.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung umfassender Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen bietet eine robuste Videoplattform mit Funktionen wie AI-generierten Sprachübertragungen, Bildschirmaufnahmen und Text-zu-Video-Fähigkeiten. Dies ermöglicht die einfache Entwicklung von SOPs, technischen Schulungen und einer umfassenden Tutorial-Videobibliothek zur Verbesserung der Mitarbeiterentwicklung.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare und Sprachübertragungen für Schulungsinhalte generieren?

Ja, HeyGen ist spezialisiert auf die Erstellung realistischer AI-Avatare und hochwertiger AI-Sprachübertragungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videoinhalte zu personalisieren. Diese leistungsstarke Kombination verbessert das Engagement der Lernenden und sorgt für klare, konsistente Kommunikation in all Ihren Schulungsmaterialien.

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess für L&D-Profis?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Bearbeitungsoberfläche und einer umfangreichen Bibliothek anpassbarer Vorlagen. Dies ermöglicht es L&D-Profis, mühelos Videos in professioneller Qualität zu produzieren, wobei der Fokus auf dem Inhalt und nicht auf der komplexen Produktion liegt.

