Job Skills Training Video Generator: Vereinfachen Sie L&D mit AI

Beschleunigen Sie das Onboarding von Mitarbeitern und technische Schulungen, indem Sie nahtlose Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten nutzen.

Beispiel-Prompt 1
Ein 45-Sekunden-Anleitungsvideo für Content-Ersteller und Pädagogen sollte den nahtlosen Prozess demonstrieren, wie Rohtexte in ansprechende Videolektionen verwandelt werden. Dieses Video wird einen modernen, illustrativen visuellen Stil annehmen, gepaart mit einer freundlichen, zugänglichen AI-Stimme. Es sollte die Leistungsfähigkeit von 'Text-zu-Video aus Skript' und fortschrittlicher 'Sprachgenerierung' betonen, um effizient hochwertige Inhalte mit einem AI-Videogenerator zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Für neue Mitarbeiter im Onboarding-Prozess oder bestehende Mitarbeiter, die technische Fähigkeiten aktualisieren müssen, ist ein prägnantes 90-Sekunden-Schulungsvideo unerlässlich. Sein instruktiver, schrittweiser und unterstützender visueller und audiostil, komplett mit ruhiger, präziser Erzählung, wird das Lernen erleichtern. Dieses Video muss zeigen, wie 'AI-Avatare' Lernende durch komplexe Prozesse führen können, weiter verbessert durch genaue 'Untertitel/Beschriftungen' für die Zugänglichkeit in technischer Schulung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-Sekunden-Werbevideo, das sich an Marketingteams und Kleinunternehmer richtet und die Einfachheit der Produktion von hochwertigen Videos zeigt. Verwenden Sie einen visuell reichen, professionellen Stil mit hochwertigem Stockmaterial, ergänzt durch inspirierende Hintergrundmusik und klare Erzählung. Heben Sie hervor, wie eine robuste 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' kombiniert mit flexibler 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' die schnelle Erstellung von wirkungsvollen Videos auf einer AI-Videoplattform ermöglicht.
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Job Skills Training Video Generator funktioniert

Entwickeln Sie schnell professionelle und ansprechende Schulungsvideos, um berufliche Fähigkeiten zu verbessern, das Onboarding zu optimieren und die Mitarbeiterentwicklung mit einer intuitiven AI-Videoplattform zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsvideo-Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl einer passenden Vorlage oder starten Sie von Grund auf neu. Diese Aktion hilft Ihnen, Schulungsvideos effizient zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte und AI-Avatar hinzu
Fügen Sie Ihr Schulungsskript ein und wählen Sie einen AI-Avatar aus, um Ihre Inhalte zu erzählen und Ihren Text zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding und Medien an
Verbessern Sie Ihr Video mit dem Logo und den Farben Ihres Unternehmens durch Branding-Kontrollen. Integrieren Sie Bilder oder Videoclips, um wichtige berufliche Fähigkeiten zu veranschaulichen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Schulungsvideo
Erstellen Sie Ihre finalisierten Schulungsinhalte, indem Sie die AI-Videoplattform nutzen, um hochwertige Videos für die Verteilung zu produzieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer technischer Fähigkeiten

Verwandeln Sie komplexe berufliche Fähigkeiten und technische Informationen in leicht verständliche und ansprechende Videolektionen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Schulungsvideos effizient zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, indem Text in dynamische Videoinhalte umgewandelt wird. Sein AI-Videogenerator vereinfacht die Videoproduktion und ermöglicht die schnelle Entwicklung hochwertiger Lehrmaterialien.

Welche einzigartigen kreativen Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet innovative Funktionen wie lebensechte AI-Avatare und eine reichhaltige Bibliothek an anpassbaren Vorlagen, um die Videoproduktion zu verbessern. Nutzer können auch Branding-Kontrollen und eine umfangreiche Medienbibliothek nutzen, um wirklich kreative und professionelle Ergebnisse zu erzielen.

Wie wandelt HeyGen Text in ansprechende Videos um, ohne komplexe Bearbeitung?

HeyGen revolutioniert die Videoproduktion, indem einfache Textskripte in polierte, ansprechende Videos mit AI-Sprachüberlagerungen und anpassbaren AI-Avataren umgewandelt werden. Dies vereinfacht den kreativen Prozess und macht die professionelle Videoproduktion für jeden zugänglich, ohne komplexe Bearbeitungswerkzeuge.

Kann HeyGen den Videoproduktionsprozess für verschiedene kreative Projekte vereinfachen?

Absolut. HeyGen fungiert als leistungsstarker AI-Videogenerator, der den gesamten Videoproduktions-Workflow für verschiedene kreative Projekte vereinfacht. Mit gebrauchsfertigen Vorlagen und flexiblen Exportoptionen ermöglicht HeyGen eine effiziente Inhaltserstellung vom Konzept bis zur endgültigen Lieferung.

