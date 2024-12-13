Video-Generator für Einsatzbereitschaft: AI-Training vereinfacht

Erstellen Sie schnell fesselnde Schulungsvideos für Arbeitssuchende und Onboarding mit Text-zu-Video aus Skript.

414/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für kleine Unternehmen oder Personalabteilungen erstellen Sie ein einladendes 90-sekündiges Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter. Dieses Video wird einen freundlichen, aber professionellen visuellen Stil verkörpern, unter Verwendung von HeyGens Vorlagen & Szenen, gepaart mit einem zugänglichen Voiceover, um neue Mitarbeiter reibungslos durch die ersten Unternehmensverfahren und die Unternehmenskultur zu führen, und demonstriert einen effektiven "Videoersteller für Beschäftigungsbereitschaft".
Beispiel-Prompt 2
Unternehmensausbilder können komplexe Strategien zur Einsatzbereitschaft mühelos mit einem 45-sekündigen Schulungsvideo erklären. Diese dynamische Präsentation wird eine autoritative Erzählung bieten, bereichert durch ihren bildenden visuellen Stil und HeyGens Untertitel, um klare Kommunikation und maximales Verständnis des Publikums für diejenigen zu gewährleisten, die sich mit "Verbesserung der Einsatzbereitschaftsschulung" befassen.
Beispiel-Prompt 3
Ein prägnantes 30-sekündiges Tutorial für interne Teams wird benötigt, um schnell neue Softwarefunktionen zu erklären und zu zeigen, wie ein effizienter "Video-Generator für Einsatzbereitschaft" funktioniert. Dieses Video sollte eine saubere, schrittweise visuelle und Audioanleitung übernehmen, effektiv erstellt mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, bereit für die gemeinsame Nutzung auf verschiedenen Plattformen durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Generator für Einsatzbereitschaft funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und fesselnde Videos zur Einsatzbereitschaft mit AI, die anpassbare Inhalte und Avatare bieten, um Arbeitssuchende effektiv auf den Erfolg vorzubereiten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Videoskripts und nutzen Sie Text-zu-Video aus Skript, um Ihren Text in gesprochene Worte für Ihren AI-Präsentator zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr Bildschirmführer fungieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft professionell und fesselnd übermittelt wird.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Schlüsselfunktionen
Verleihen Sie Ihrem Video den letzten Schliff, indem Sie automatische Untertitel für Barrierefreiheit und professionelle Branding-Kontrollen nutzen, um sich mit der Identität Ihrer Organisation abzustimmen.
4
Step 4
Erstellen und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und generieren Sie es einfach, dann teilen Sie Ihr fertiges personalisiertes Video, um Arbeitssuchenden wesentliche Einblicke in die Einsatzbereitschaft zu geben.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Motivieren Sie Arbeitssuchende und Mitarbeiter

.

Produzieren Sie inspirierende AI-gestützte Videos, die Arbeitssuchende ermutigen und die Mitarbeitermoral steigern, um eine positive und proaktive Einstellung zur Karriereentwicklung zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Fähigkeiten meines Unternehmens im Bereich Videoersteller für Einsatzbereitschaft verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige, professionelle Schulungsvideos für jede Einsatzbereitschaftsstrategie zu erstellen. Durch die Nutzung von AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skript können Sie komplexe Strategien effizient klären und eine konsistente Botschaft in all Ihren Schulungsprogrammen zur Einsatzbereitschaft sicherstellen.

Kann HeyGen Arbeitssuchenden helfen, einen wirkungsvollen AI-Video-Lebenslauf zu erstellen?

Absolut. HeyGen dient als hervorragender Video-Generator für Einsatzbereitschaft, der Arbeitssuchenden ermöglicht, personalisierte Video-Lebensläufe zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und wandeln Sie Ihr Skript in ein überzeugendes Video um, das Ihre Fähigkeiten und Persönlichkeit zeigt und einen starken ersten Eindruck hinterlässt.

Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Entwicklung fesselnder Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen unterstützt L&D-Teams und Organisationen dabei, dynamische Mitarbeiterschulungsvideos mit Leichtigkeit zu erstellen. Funktionen wie automatische Untertitel, Voiceover-Generierung und Branding-Kontrollen sorgen dafür, dass Ihre Compliance-Schulungen, Betriebsschulungen und technische Schulungen fesselnd und leicht verständlich sind.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Aktualisierung und Pflege von Schulungsvideos für die Mitarbeiterentwicklung?

HeyGen ist für mühelose Updates konzipiert und macht es einfach, bestehende Materialien zu konvertieren und Ihre Schulungsvideos aktuell zu halten. Dies führt zu einer schnelleren Schulungsbereitstellung und stellt sicher, dass Ihre Inhalte zur Mitarbeiterentwicklung immer relevant und wirkungsvoll sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo