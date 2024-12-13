Stellenanzeigen-Videoersteller: Top-Talente anziehen

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Rekrutierungsvideos, die Top-Talente anziehen, mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein überzeugendes 30-Sekunden-Rekrutierungsvideo für Kleinunternehmer und Personalverantwortliche, das die einzigartige Kultur eines wachsenden Startups zeigt. Dieses Video sollte freundlichen On-Screen-Text mit spielerischen Animationen kombinieren, begleitet von einem inspirierenden Akustik-Track. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell ein professionell aussehendes Video zusammenzustellen, das den Einstellungsprozess für Bewerber weniger einschüchternd und ansprechender macht.
Um wirklich Rekrutierungsvideos zu erstellen, die Anklang finden, entwickeln Sie eine 60-Sekunden-Erzählung, die sich an Unternehmensrecruiter und Marketingteams richtet und einen Tag im Leben eines Mitarbeiters in einer bestimmten Rolle hervorhebt. Dieser professionelle und einfühlsame visuelle Stil, begleitet von einem subtilen Orchester-Soundtrack, sollte die Werte des Unternehmens authentisch vermitteln. Integrieren Sie einen kraftvollen Call-to-Action am Ende, der mit HeyGens Voiceover-Generierung für einen polierten und überzeugenden Aufruf professionell übermittelt wird.
Produzieren Sie ein lebendiges 15-Sekunden-Rekrutierungsvideo speziell für soziale Plattformen, das sich an Berufseinsteiger und junge Fachkräfte richtet. Diese schnelle Montage sollte schnelle Schnitte von diversen Teammitgliedern zeigen, die zusammenarbeiten und Arbeitsaktivitäten genießen, begleitet von einem trendigen, energiegeladenen Popsong. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Botschaften mit klaren Untertiteln/Untertiteln von HeyGen verstärkt werden, um es auch ohne Ton zugänglich und wirkungsvoll zu machen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Stellenanzeigen-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Rekrutierungsvideos, um Top-Talente anzuziehen und Ihre Unternehmenskultur mit unserem intuitiven Videoersteller zu präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Starten Sie Ihr Rekrutierungsvideo-Projekt, indem Sie aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen auswählen oder Inhalte direkt aus einem Skript mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion generieren.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Personalisieren Sie Ihr Video mit den einzigartigen Assets Ihrer Marke. Passen Sie Texte einfach an, fügen Sie visuelle Elemente hinzu und integrieren Sie das Logo Ihres Unternehmens mit den Branding-Kontrollen (Logo, Farben).
3
Step 3
Erweitern Sie mit ansprechenden Elementen
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie professionelle Voiceovers mit der Voiceover-Generierung hinzufügen und AI-Avatare integrieren, um Ihr Team zu repräsentieren oder wichtige Informationen zu vermitteln. Fügen Sie einen klaren Call-to-Action hinzu.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Rekrutierungsvideo und optimieren Sie es für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung & Exporten im Seitenverhältnis. Exportieren und teilen Sie dann mühelos Ihre Kreation, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Arbeitgebermarken-Videos

Entwickeln Sie wirkungsvolle Videos, die die Unternehmenskultur und -werte kommunizieren, das Publikum fesseln und Top-Talente für Ihre Organisation gewinnen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell Rekrutierungsvideos zu erstellen?

HeyGens KI-gestützte Tools und umfangreiche Videovorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell Rekrutierungsvideos zu erstellen, die herausstechen. Als führender Anbieter von Rekrutierungsvideos vereinfacht HeyGen den gesamten Prozess, sodass Sie sich auf die Anziehung von Top-Talenten konzentrieren können.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für ein Mitarbeiter-Rekrutierungsvideo?

Mit HeyGen können Sie Ihr Mitarbeiter-Rekrutierungsvideo vollständig anpassen, indem Sie einen Drag-and-Drop-Editor verwenden, Textanimationen hinzufügen und die spezifischen Elemente Ihrer Marke integrieren. Greifen Sie auf eine umfangreiche Mediathek zu, um Ihr Video perfekt an die Unternehmenskultur anzupassen.

Wie kann ich mein Stellenanzeigen-Video effektiv mit HeyGen teilen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr Stellenanzeigen-Video einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen zu exportieren, optimiert für die Verbreitung auf allen großen sozialen Plattformen. Fügen Sie einen überzeugenden Call-to-Action hinzu, um Kandidaten direkt zu Ihrer Bewerbungsseite zu führen.

Spart der KI-gestützte Stellenanzeigen-Videoersteller von HeyGen Zeit?

Absolut, die KI-gestützten Tools von HeyGen reduzieren die Zeit und den Aufwand erheblich, die zur Erstellung hochwertiger Videos erforderlich sind. Unser Stellenanzeigen-Videoersteller automatisiert komplexe Prozesse, sodass Sie effizient ansprechende Inhalte erstellen können, die helfen, Top-Talente anzuziehen.

