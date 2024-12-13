Stellenanzeige-Video-Generator: Schneller einstellen mit AI

Erstellen Sie schnell ansprechende Rekrutierungsvideos. Verwandeln Sie Text in fesselnde Einstellungsinhalte mit unserer Text-zu-Video-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges informatives Stellenanzeige-Video mit einer professionellen Videovorlage, das speziell auf erfahrene Software-Ingenieure abzielt. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit relevanten On-Screen-Texten und einer selbstbewussten AI-Stimme, die die technischen Herausforderungen und Unternehmensvorteile beschreibt. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Stellenbeschreibung nahtlos in überzeugende Videoinhalte zu verwandeln und so einen effektiven Stellenanzeige-Video-Generator für Nischenrollen zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges inspirierendes Einstellungs-Video für Berufseinsteiger, das eine kurze Geschichte über Wachstum innerhalb Ihres Unternehmens erzählt. Der visuelle Stil sollte aspirativ sein und vielfältige Stock-Medien aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung enthalten, begleitet von einer warmen, ermutigenden AI-Stimme. Sorgen Sie für eine kristallklare Kommunikation mit automatisch generierten Untertiteln, um Ihre Rekrutierungsbotschaft mit Hilfe eines AI-Video-Generators in ein kraftvolles Content-Stück zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 15-sekündiges, aufmerksamkeitsstarkes Rekrutierungsvideo für Social-Media-Feeds, das passive Kandidaten mit einem lebendigen und schnellen visuellen Stil anspricht. Verwenden Sie prägnante Textaufforderungen, um die wichtigsten Vorteile der Stelle hervorzuheben, und integrieren Sie subtile Animationen für visuelle Akzente. Optimieren Sie diese kurze Übersicht für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Export im Seitenverhältnis, um maximale Reichweite und Wirkung für Ihre Einstellungsbotschaft zu erzielen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Stellenanzeige-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Stellenbeschreibungen mühelos in ansprechende Rekrutierungsvideos mit AI, um Top-Talente mit dynamischen Visuals und klarer Botschaft anzuziehen.

Erstellen Sie Ihr Video-Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Stellenbeschreibung einzufügen oder ein neues Skript zu schreiben. Unser AI-Video-Generator analysiert Ihren Text, um die Videoerstellung vorzubereiten und sicherzustellen, dass Ihre Kernbotschaften klar und prägnant sind.
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihr Unternehmen oder Ihre Rolle zu repräsentieren. Diese lebensechten digitalen Präsentatoren werden Ihre Stellenanzeige mit natürlicher Lippen-Synchronisation und Ausdruckskraft übermitteln.
Markenelemente anwenden
Passen Sie Ihr Rekrutierungsvideo mit dem Logo, den Farben und der Hintergrundmusik Ihres Unternehmens an, indem Sie unsere Branding-Kontrollen nutzen. Dies stellt sicher, dass Ihr Video perfekt mit Ihrer Arbeitgebermarkenidentität übereinstimmt.
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihr endgültiges Stellenanzeige-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen optimiert sind. Teilen Sie Ihr überzeugendes Video einfach über soziale Medien und Jobbörsen, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Arbeitgebermarke mit AI stärken

Erstellen Sie überzeugende und inspirierende Videos, die Ihre Unternehmenskultur und Werte präsentieren, um motivierte Kandidaten effektiv für Ihre Stellenanzeigen zu gewinnen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreative Content-Erstellung mit AI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende Videos mit realistischen AI-Avataren und einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen zu erstellen. Dies vereinfacht den kreativen Prozess und macht professionelle Content-Erstellung für verschiedene Bedürfnisse zugänglich.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Stellenanzeige-Video-Generator?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Rekrutierungsvideoinhalte aus Textaufforderungen, sodass Sie Stellenbeschreibungen schnell in dynamische Einstellungs-Videos verwandeln können. Seine Text-zu-Video-Generator-Fähigkeiten sind ideal für effizientes Talentakquisitionsmarketing.

Kann HeyGen AI-Stimmen generieren und Übersetzungen für Videos bereitstellen?

Ja, HeyGen verfügt über einen fortschrittlichen AI-Stimmengenerator, der Ihr Skript mit natürlich klingenden Stimmen und präzisem Lippen-Synchronisation lesen kann. Dies umfasst eine robuste Unterstützung für Übersetzungen, sodass Sie ein vielfältiges Publikum weltweit erreichen können.

Bietet HeyGen Funktionen zur Anpassung von Videos für soziale Medien?

HeyGen bietet einen vielseitigen Video-Editor und Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farb-Anpassung, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen zu optimieren. Sie können einfach Seitenverhältnisse anpassen und Videovorlagen nutzen, um das Engagement in sozialen Medien zu maximieren.

