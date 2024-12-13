Job-Posting-Video-Generator: Rekrutieren Sie Top-Talente schneller

Ziehen Sie Top-Kandidaten mit beeindruckenden Rekrutierungsvideos an, indem Sie professionelle "Vorlagen & Szenen" verwenden.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Job-Posting-Video für einen HR-Manager, das eine lebendige Büroumgebung mit moderner, fröhlicher Hintergrundmusik zeigt. Dieses Video soll Top-Talente anziehen, indem es die Unternehmenskultur hervorhebt, HeyGens "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle Zusammenstellung nutzt und professionell sowie einladend auf potenzielle Kandidaten wirkt, als kraftvoller Job-Posting-Video-Generator.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein energiegeladenes 30-Sekunden-Marketing-Video für Kleinunternehmer, die ihre offenen Stellen auf verschiedenen sozialen Plattformen bewerben möchten. Der visuelle Stil sollte hell und positiv sein, mit einer freundlichen, gesprächigen Stimme, die durch HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion generiert wird, um die Rekrutierung für Bewerber zugänglich und spannend zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein innovatives 60-Sekunden-Rekrutierungsvideo für Unternehmensrecruiter, das zeigt, wie ein Rekrutierungsvideo-Generator das Einstellungsverfahren modernisieren kann. Das Video sollte einen professionellen "AI-Avatar" zeigen, der die wichtigsten Unternehmensvorteile mit einer klaren, ansprechenden "Voiceover-Generierung" von HeyGen präsentiert, untermalt von eleganten, minimalistischen Grafiken und einem anspruchsvollen, inspirierenden Soundtrack, um passive Jobsuchende von der Spitzentechnologie zu überzeugen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 15-Sekunden-Video für soziale Medien für Marketingteams, das einen starken Aufruf zum Handeln für eine neue Stellenanzeige enthält. Der visuelle Stil sollte mutig und direkt sein, mit leuchtenden Farben und scharfem Text, begleitet von einem eindringlichen, dringlichen Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um diesen dynamischen Clip für verschiedene soziale Medienplattformen zu optimieren und maximale Reichweite für Jobsuchende zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Job-Posting-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Rekrutierungsvideos, um Top-Talente anzuziehen und Ihre Arbeitgebermarke auf sozialen Plattformen zu stärken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen, die speziell für Job-Postings entwickelt wurden, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr Video zu erstellen. Dieser Schritt nutzt HeyGens Vorlagen & Szenen-Funktion für einen schnellen Start.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Jobdetails hinzu
Verwenden Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Ihre Stellenbeschreibung, Unternehmensmarke und visuelle Elemente einzubinden. Verbessern Sie Ihr Video mit Unterstützung aus der Medienbibliothek/Stock für überzeugende Bilder und Aufnahmen.
3
Step 3
Erstellen Sie ein ansprechendes Voiceover
Verwandeln Sie Ihren geschriebenen Text in ein natürlich klingendes Voiceover mit HeyGens fortschrittlicher Voiceover-Generierung oder laden Sie Ihr eigenes Audio hoch. Fügen Sie einen klaren Aufruf zum Handeln hinzu, um Bewerber effizient zu leiten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Bereiten Sie Ihr überzeugendes Rekrutierungsvideo für die optimale Ansicht auf verschiedenen Kanälen vor, indem Sie HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte nutzen, und teilen Sie es dann mühelos mit Ihrer Zielgruppe.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Ihre Arbeitgebermarke und Kultur

.

Erstellen Sie inspirierende Videos, die Ihre Unternehmenskultur und Werte hervorheben und Kandidaten motivieren, Ihrem Team beizutreten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Marketingvideos zu erstellen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, schnell professionelle Marketingvideos für verschiedene soziale Plattformen zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und einen Drag-and-Drop-Editor, um Ihre kreative Vision effizient zum Leben zu erwecken.

Bietet HeyGen Vorlagen für Rekrutierungsvideos an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von Videovorlagen, darunter solche, die perfekt für die Erstellung von Job-Posting-Videos und die Mitarbeiterrekrutierung geeignet sind. Diese Videovorlagen vereinfachen die Inhaltserstellung und machen es einfach, wirkungsvolle Social-Media-Videos zu produzieren.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator?

HeyGen überzeugt durch die Umwandlung von Text in Video mit realistischen AI-Avataren und hochwertiger Voiceover-Generierung. Diese leistungsstarke AI-Technologie erleichtert es, polierte Werbevideos zu erstellen und mühelos einen überzeugenden Aufruf zum Handeln hinzuzufügen.

Kann HeyGen Videoanzeigen für verschiedene soziale Plattformen erstellen?

Absolut, HeyGen fungiert als Online-Videoanzeigen-Ersteller, der es Ihnen ermöglicht, vielfältige Videoanzeigen zu produzieren, die für jede soziale Plattform optimiert sind. Implementieren Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben, um eine konsistente Markenidentität über alle Ihre Social-Media-Videos hinweg zu gewährleisten.

