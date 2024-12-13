Jobübersicht Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Rekrutierungsvideos
Verwandeln Sie mühelos Stellenbeschreibungen in überzeugende Rekrutierungsvideos, indem Sie AI-Avatare verwenden, um Ihre Marke zu vermenschlichen und Top-Talente anzuziehen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Employer-Branding-Video für soziale Medien, um potenzielle Kandidaten und Branchenkollegen anzuziehen. Dieses Video sollte einen dynamischen und inspirierenden visuellen und audiovisuellen Stil annehmen, der die Unternehmenskultur durch verschiedene Vorlagen und Szenen hervorhebt, wobei die wichtigsten Botschaften durch Untertitel verstärkt werden.
Produzieren Sie ein informatives 30-sekündiges Video zur Jobbewertung für interne Mitarbeiter, das einen neuen Leistungsbewertungsprozess detailliert beschreibt. Das Video sollte einen klaren, prägnanten und ermutigenden Ton haben, wobei professionelle AI-Avatare die Botschaft übermitteln, und für verschiedene Plattformen optimiert sein, indem HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis genutzt werden.
Gestalten Sie ein umfassendes 90-sekündiges Erklärvideo für Ihre Karriereseite, das Kandidaten durch den gesamten Einstellungsprozess führt. Der visuelle und akustische Stil sollte einladend und detailliert sein, wobei Text-zu-Video vom Skript verwendet wird, um Schritt-für-Schritt-Informationen zu vermitteln, ergänzt durch reichhaltige Medien aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Rekrutierungs- und Onboarding-Videos optimieren.
Verbessern Sie Ihren Einstellungsprozess und das Mitarbeiter-Onboarding mit ansprechenden AI-generierten Jobübersichtsvideos, die Bindung und Verständnis fördern.
Employer Branding in sozialen Medien verstärken.
Erstellen und teilen Sie schnell überzeugende Jobübersichtsvideos für LinkedIn und andere Plattformen, um Top-Talente anzuziehen und Ihre Arbeitgebermarke zu stärken.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Jobübersichtsvideos vereinfachen?
HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Jobübersichtsvideos durch den Einsatz von AI-Videogenerator-Technologie. Sie können Textskripte in professionelle Videos umwandeln, indem Sie diverse AI-Avatare und anpassbare Vorlagen verwenden, was Ihren Einstellungsprozess erheblich vereinfacht.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Rekrutierungsvideos?
HeyGen verbessert Ihre Rekrutierungsvideos mit Funktionen wie realistischen AI-Avataren und fortschrittlicher Voiceover-Generierung. Sie können auch professionelle Untertitel hinzufügen und Branding-Kontrollen nutzen, um ein konsistentes Erscheinungsbild auf allen sozialen Medienplattformen und Ihrer Karriereseite zu gewährleisten.
Kann HeyGen auch für andere Zwecke als nur Rekrutierung, wie Mitarbeiterbewertungen, verwendet werden?
Ja, HeyGen ist vielseitig und kann für mehr als nur Rekrutierungsvideos verwendet werden. Es fungiert als effektiver Videoersteller für Jobbewertungsübersichten und hilft Ihnen, ansprechende Mitarbeiterbewertungsvideos, Leistungsbewertungsvideos und sogar Schulungsmodule zu erstellen, um HR-Einblicke zu verbessern.
Wie stellt HeyGen sicher, dass AI-generierte Videos von hoher Qualität und professionell sind?
HeyGen stellt durch fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie sicher, dass AI-generierte Videos von hoher Qualität sind, und bietet umfangreiche Videobearbeitungsoptionen sowie eine reichhaltige Medienbibliothek. Sie können Videos auch mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis optimieren, sodass Ihre sprechenden Köpfe auf allen Plattformen professionell aussehen.