Erstellen Sie ein herzliches 45-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, das einen einladenden Ton für ihre Einarbeitungsreise setzt. Der visuelle Stil sollte hell und optimistisch sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der eine klare, artikulierte Stimme liefert, die von HeyGens Sprachgenerierung erzeugt wird, um ihren ersten Tag unvergesslich zu machen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter, das wesentliche Unternehmenssoftware oder interne Prozesse beschreibt. Dieses Segment sollte einen professionellen und informativen visuellen Stil beibehalten, mit eingeblendetem Text und Grafiken, und HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um schriftliche Richtlinien in eine kohärente Erzählung zu verwandeln, unterstützt durch klare Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Video für potenzielle Kandidaten oder neue Mitarbeiter in der Anfangsphase, das die lebendige Unternehmenskultur zeigt. Verwenden Sie einen dynamischen und modernen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und aufmunternder Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen sowie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ein fesselndes Videoerlebnis zu schaffen, das die Unternehmenswerte effektiv hervorhebt.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine persönliche 40-sekündige Nachricht von einem direkten Vorgesetzten an ein bestimmtes neues Teammitglied vor, die dessen Ankunft feiert und die ersten Schritte skizziert. Der visuelle Stil sollte persönlich und ermutigend wirken, indem ein KI-Avatar eine maßgeschneiderte Begrüßung liefert. Dieser Ansatz des Job-Onboarding-Video-Generators ermöglicht individualisierte, personalisierte Inhalte, die sicherstellen, dass sich jedes neue Mitglied durch HeyGens KI-Avatare einzigartig willkommen fühlt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Job-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Einarbeitungsinhalte mühelos in dynamische, ansprechende Videoerlebnisse für neue Mitarbeiter und optimieren Sie deren Begrüßungs- und Schulungsprozesse.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie einfach Ihr Einarbeitungsskript oder Ihren Text direkt in den Generator ein. Unsere KI wandelt Ihre Worte sofort in ein professionelles Video um und legt damit den Grundstein für eine effektive Kommunikation.
2
Step 2
Wählen Sie KI-Avatare und Szenen
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihre Informationen zu präsentieren, oder wählen Sie aus fertigen Videovorlagen und Szenen. Dies erweckt Ihre Inhalte mit ansprechenden visuellen Elementen für neue Mitarbeiter zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie Branding-Elemente hinzu
Personalisieren Sie Ihre Einarbeitungsvideos, indem Sie einfach das Logo, die Farben und andere Branding-Elemente Ihres Unternehmens hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass jedes Video Ihre Markenidentität widerspiegelt und ein kohärentes Erlebnis für neue Teammitglieder schafft.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihre hochwertigen Einarbeitungsvideos mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für Lernplattformen oder interne Kommunikation geeignet sind. Teilen Sie ansprechende Videoerlebnisse mit Ihren neuen Teammitgliedern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Personalisieren Sie Begrüßung und Kulturintegration

Erstellen Sie personalisierte Willkommensvideos und stellen Sie die Unternehmenskultur durch ansprechende, KI-generierte Inhalte vor, damit sich neue Mitarbeiter von Anfang an wertgeschätzt fühlen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter vereinfachen?

HeyGens KI-Video-Generator ermöglicht es HR-Teams, schnell ansprechende Job-Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen. Sie können Text in professionelle Videos verwandeln, indem Sie KI-Avatare und Sprachübertragungen einbinden, um personalisierte Inhalte für Schulungen ohne komplexe Bearbeitung zu erstellen.

Kann ich Einarbeitungsvideos an unsere Unternehmensmarke anpassen?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Einarbeitungsvideos vollständig mit den spezifischen Logos und Farben Ihrer Marke anzupassen. Nutzen Sie unsere umfangreichen Videovorlagen, um personalisierte Inhalte zu erstellen, die wirklich bei Ihren neuen Mitarbeitern ankommen und Ihre Unternehmenskultur verstärken.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Onboarding-Video-Generator für HR-Teams?

HeyGen vereinfacht die Erstellung hochwertiger Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter, indem Sie Text in professionelle Videos mit KI-Avataren und verschiedenen Sprachübertragungen in Minuten umwandeln können. Unsere einsatzbereiten Videovorlagen verkürzen die Produktionszeit erheblich, was es für HR-Teams unglaublich effizient macht.

Wie verbessern KI-Avatare die Effektivität von Schulungen in Einarbeitungsvideos?

HeyGens realistische KI-Avatare bieten einen konsistenten und ansprechenden Präsentator für Ihre Einarbeitungsvideos, der Schulungsinhalte effektiv vermittelt. Sie helfen dabei, personalisierte Inhalte und animierte Charaktere zu erstellen, die die Aufmerksamkeit fesseln und das Lernen für neue Mitarbeiter auf verschiedenen Lernplattformen interaktiver und einprägsamer machen.

