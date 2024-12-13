Job News Video Maker: Erstellen Sie schnell fesselnde Berichte

Erzeugen Sie fesselnde Jobnachrichten-Videos mit realistischen AI-Avataren und sparen Sie Zeit und Ressourcen für Ihre Berichte.

Erstellen Sie ein 1-minütiges informatives Video für HR-Profis und Karriereberater, das demonstriert, wie HeyGen als AI News Video Generator funktioniert, um schnell Arbeitsmarktanalysen zu erstellen. Das Video sollte einen professionellen, klaren visuellen Stil mit einer deutlichen, autoritativen Stimme haben und die Effizienz hervorheben, ein detailliertes Skript in ein poliertes Video zu verwandeln, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Eilmeldungsvideo für Technikbegeisterte und IT-Jobinteressierte, das sich auf eine plötzliche Veränderung in der Beschäftigungslandschaft der künstlichen Intelligenz konzentriert. Verwenden Sie lebendige, schnelle Visuals und eine dringliche, aufmerksamkeitsstarke Stimme, um zu zeigen, wie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen schnell angepasst werden können, um zeitnahe Updates zu liefern, und seine Stärke als Eilmeldungsvideo-Macher zu nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für Softwareentwickler und Produktmanager, das neue Funktionen einer beliebten Jobplattform detailliert beschreibt. Dieses Nachrichten-Erklärvideo sollte einen ansprechenden, lehrreichen visuellen Stil mit einem konversationellen Ton haben und umfangreich HeyGens sprechende Avatare nutzen, um komplexe Informationen klar zu präsentieren, weiter verbessert durch automatisch generierte Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein anspruchsvolles 2-minütiges Unternehmensvideo für Unternehmenskommunikationsteams und Marketingmanager, das zeigt, wie HeyGen für interne Markenbildung in unternehmensweiten Nachrichtenvideos oder Stellenanzeigen verwendet werden kann. Verwenden Sie einen polierten, konsistenten Unternehmensstil mit einer professionellen Stimme, um zu demonstrieren, wie benutzerdefinierte Assets aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert und die Präsentation durch Größenanpassung und Exporte für verschiedene interne Plattformen optimiert werden können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Job News Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Jobnachrichten-Updates in fesselnde Videoinhalte mit AI-gestützten Tools, ideal zur Gewinnung von Talenten und zum Teilen von Branchenkenntnissen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihren Jobnachrichtentext oder Ihr Skript direkt in die Plattform ein, um unsere Text-zu-Video-Funktion zu nutzen. Dies wandelt Ihre Inhalte schnell in einen vorläufigen Videodraft um und spart Ihnen Zeit.
2
Step 2
Wählen Sie eine Nachrichtenvorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Nachrichtenvorlagen, die Ihren Jobankündigungen und Branchenkenntnissen ein professionelles und autoritatives Aussehen verleihen. Passen Sie Farben und Schriftarten an, um Ihr Branding zu entsprechen.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Avatare und Branding hinzu
Verwenden Sie AI-Avatare, um Ihre Nachrichten visuell zu präsentieren und Ihre Inhalte ansprechender zu gestalten. Integrieren Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Markenfarben mit Branding-Kontrollen für ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Jobnachrichten-Video fertig ist, exportieren und teilen Sie es über verschiedene soziale Medienplattformen oder Ihre Website. Optimieren Sie für verschiedene Seitenverhältnisse, um ein breiteres Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie informative Jobinhalte mit AI

.

Steigern Sie das Zuschauerengagement mit AI-gestützten informativen Videos, die komplexe Arbeitsmarkttrends und Karriereberatung zugänglicher und wirkungsvoller machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Nachrichten-Videos mit AI?

HeyGen fungiert als intuitiver AI News Video Generator, der es Nutzern ermöglicht, Text schnell in fesselnde Nachrichteninhalte zu verwandeln. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche AI-Tools und sprechende Avatare, um Ihren gesamten Videoproduktions-Workflow zu optimieren und die Erstellung von Nachrichten-Videos für jeden zugänglich zu machen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Nachrichten-Videos aus Text?

HeyGen bietet robuste Text-zu-Video-Funktionen, mit denen Sie Nachrichten-Videos einfach durch Eingabe Ihres Skripts erstellen können. Die Plattform integriert Sprachgenerierung und automatische Untertitel, um eine professionelle Ausgabe zu gewährleisten und den Bedarf an traditionellen Videobearbeitungswerkzeugen erheblich zu reduzieren.

Kann HeyGen helfen, die Marken-Konsistenz für die Videos meines Nachrichtenkanals zu wahren?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen wie benutzerdefinierte Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Nachrichten-Videos perfekt mit der Identität Ihres Kanals übereinstimmen. Unsere Nachrichtenvorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek unterstützen zudem die visuelle Konsistenz, die für jeden professionellen Nachrichten-Videomacher entscheidend ist.

Welche Arten von Nachrichteninhalten kann ich mit HeyGen erstellen und teilen?

Mit HeyGen können Sie vielfältige Nachrichten-Videos produzieren, darunter Eilmeldungen, Nachrichten-Erklärvideos und Jobnachrichten-Videoinhalte. HeyGen unterstützt flexible Seitenverhältnisse und einfache Export- und Freigabeoptionen, ideal für die Verbreitung über soziale Medien.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo