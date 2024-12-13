Job-Insights-Video-Macher: Entdecken Sie Top-Talente schneller

Erstellen Sie überzeugende Rekrutierungsvideos und stärken Sie Ihre Arbeitgebermarke mit der intuitiven Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Bildungsvideo für Arbeitssuchende, das als "Job-Insights-Video-Macher" fungiert und die Vorteile einer bestimmten Rolle innerhalb eines Unternehmens erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und freundlich sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und klarer Erzählung, während "Untertitel/Beschriftungen" und "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" effektiv genutzt werden, um die Zugänglichkeit über Plattformen hinweg zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes inspirierendes "Arbeitgebermarken-Video" für Marketing- und HR-Teams, das darauf abzielt, Top-Talente anzuziehen, indem es die Unternehmenskultur hervorhebt. Das Video sollte einen polierten, filmischen visuellen Stil mit subtiler Hintergrundmusik haben, HeyGens "Voiceover-Generierung" für professionelle Erzählungen nutzen und aus der umfangreichen "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für hochwertige visuelle Inhalte schöpfen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine dynamische 30-sekündige "Videopräsentation" für Vertriebsprofis oder Projektmanager, die schnelle jobbezogene Daten oder Updates teilt. Dieses Video sollte einen energetischen und professionellen visuellen Stil annehmen, HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen" für die schnelle Erstellung nutzen und durch "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" eine optimale Ansicht auf Plattformen wie LinkedIn sicherstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Job-Insights-Video-Macher funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Rekrutierungsstrategie mit überzeugenden Video-Job-Insights. Erstellen Sie mühelos professionelle Arbeitgebermarken-Videos, die Top-Talente anziehen und Ihren Einstellungsprozess verbessern.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie Ihr Job-Insights-Skript direkt in die Plattform ein. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text sofort in ansprechende Videoinhalte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Job-Insights professionell zu präsentieren und Ihrem Video eine menschliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover hinzu
Fügen Sie ein ansprechendes Voiceover hinzu, indem Sie unsere fortschrittliche Voiceover-Generierung nutzen, um Ihre Job-Insights klar zu artikulieren und das Verständnis der Zuschauer zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Exportieren Sie Ihr finales Job-Insights-Video, indem Sie die Seitenverhältnis-Anpassung nutzen, um es perfekt für soziale Medien, LinkedIn oder Karriereseiten anzupassen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie authentische Mitarbeitergeschichten

Produzieren Sie authentische Video-Testimonien von aktuellen Mitarbeitern, die Unternehmenskultur und Karrierewachstum zeigen, um potenzielle Bewerber kraftvoll anzuziehen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Videos aus Text?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem Sie Skripte direkt in ansprechende Videos umwandeln können, dank fortschrittlicher Text-zu-Video aus Skript-Funktionen und AI-Avataren. Dieser AI Video Generator reduziert die traditionelle Videoerstellungszeit erheblich.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare und Voiceovers für meine Inhalte generieren?

Ja, HeyGen bietet realistische AI-Avatare und eine robuste Voiceover-Generierung, die es Ihnen ermöglicht, dynamische Videopräsentationen zu erstellen, ohne Schauspieler oder Aufnahmestudios zu benötigen. Darüber hinaus werden automatisch Untertitel/Beschriftungen für eine verbesserte Zugänglichkeit und Reichweite hinzugefügt.

Welche flexiblen Bearbeitungs- und Exportoptionen bietet HeyGen für verschiedene Plattformen?

HeyGen bietet umfassende Online-Video-Editor-Funktionen, einschließlich wichtiger Seitenverhältnis-Anpassungen, um Ihre Videos perfekt für Plattformen wie soziale Medien oder LinkedIn anzupassen. Sie können Ihre Inhalte mühelos anpassen und exportieren, um eine optimale Ansicht auf allen Kanälen zu gewährleisten.

Bietet HeyGen Ressourcen, um Videoprojekte schnell zu starten?

Absolut. HeyGen bietet eine reiche Auswahl an Videovorlagen und eine umfangreiche Medienbibliothek, die es Benutzern ermöglicht, ihre Videoprojekte schnell zu starten und anzupassen. Dieser robuste Online-Video-Editor ermöglicht eine effiziente Inhaltserstellung von Anfang an.

