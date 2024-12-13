Job-Erklärvideo-Ersteller: Vereinfachen Sie Einarbeitung & Schulung

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungs- und Einarbeitungsvideos mit lebensechten AI-Avataren, die komplexe Konzepte leicht verständlich machen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Erklärvideo für neue Mitarbeiter in einem Technologieunternehmen, das den komplexen Workflow eines internen Projektgenehmigungsprozesses erläutert. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, ergänzt durch eine freundliche, professionelle AI-Stimme, die HeyGen's AI-Avatare nutzt, um die Informationen klar zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Video-Tutorial für Kleinunternehmer, das zeigt, wie mühelos sie ansprechende Produkt-Erklärvideos für ihre Online-Shops erstellen können. Dieses Video sollte einen energetischen visuellen Stil haben und HeyGen's Voiceover-Generierung nutzen, um eine klare, prägnante Erzählung zu liefern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Animationsvideo, das ein neues SaaS-Produktfeature potenziellen Kunden vorstellt. Der visuelle Stil muss farbenfroh und dynamisch sein, unterstützt von fröhlicher Hintergrundmusik und einem freundlichen Erzähler, der HeyGen's vielfältige Vorlagen und Szenen voll ausschöpft, um den Hauptnutzen des Produkts zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein professionelles 60-Sekunden-Video für Marketingteams, das eine innovative neue Social-Media-Strategie und deren Umsetzungsschritte skizziert. Der visuelle Stil sollte elegant und geschäftlich sein, mit einer selbstbewussten, autoritativen AI-Stimme, die die Effizienz der Erstellung solcher Inhalte mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität hervorhebt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Job-Erklärvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Stellenbeschreibungen in ansprechende Erklärvideos mit unserer intuitiven Plattform, um Rollen klar zu kommunizieren und Top-Talente anzuziehen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Beginnen Sie Ihr Job-Erklärvideo, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Erklärvideo-Vorlagen wählen oder ein neues Projekt auf einer leeren Leinwand erstellen. Dies legt die Grundlage für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript und generieren Sie Voiceovers
Geben Sie Ihre Stellenbeschreibung oder Ihr Skript ein. Unsere Plattform nutzt dann einen fortschrittlichen AI-Sprachgenerator, um Ihren Text in natürlich klingende Voiceovers umzuwandeln, die perfekt mit Ihren visuellen Inhalten synchronisiert sind.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Avatare und visuelle Elemente hinzu
Erwecken Sie Ihr Video zum Leben, indem Sie realistische AI-Avatare einfügen, die Ihre Job-Erklärung präsentieren können. Steigern Sie das Engagement weiter mit überzeugenden visuellen Elementen aus unserer umfangreichen Medienbibliothek.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Erklärvideo
Finalisieren Sie Ihre Erklärvideos, indem Sie optionale Untertitel für die Barrierefreiheit hinzufügen, und exportieren Sie dann Ihre Kreation im gewünschten Format und Seitenverhältnis, bereit zur Veröffentlichung auf jeder Plattform.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle Job-Übersicht-Clips

Erzeugen Sie schnell kurze, ansprechende Videoclips, um prägnante Übersichten über Jobrollen für interne Kommunikation oder Rekrutierungsmarketing zu geben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Erklärvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Erklärvideos mühelos zu erstellen, indem Sie AI-Avatare und eine benutzerfreundliche Oberfläche nutzen. Verwenden Sie unsere umfangreiche Bibliothek von Erklärvideo-Vorlagen und den Drag-and-Drop-Editor, um Ihre Vision für überzeugende kreative Inhalte zum Leben zu erwecken.

Bietet HeyGen AI-Avatare für meine Animationsvideos an?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an hochwertigen AI-Avataren, die Ihre Animationsvideos aus einem einfachen Skript heraus erzählen können. In Kombination mit unserem fortschrittlichen AI-Sprachgenerator bieten diese Avatare realistische und ansprechende Präsentationen für alle Inhalte, einschließlich Job-Erklärvideos.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten Erklärvideo-Ersteller?

HeyGen bietet einen umfassenden Video-Editor mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche und einer reichhaltigen Auswahl an Erklärvideo-Vorlagen. Dieser optimierte Prozess ermöglicht es Ihnen, mit minimalem Aufwand hochwertige AI-Videos für Marketing, Schulung oder interne Kommunikation effizient zu produzieren.

Kann ich meine Animationsvideos mit Branding in HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Animationsvideos vollständig mit den spezifischen Logos und Farben Ihrer Marke anzupassen, indem Sie integrierte Branding-Kontrollen verwenden. Dies stellt sicher, dass jedes Job-Erklärvideo oder Marketingvideo, das Sie erstellen, eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehält.

