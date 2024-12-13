Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video-Tutorial für ehrgeizige Arbeitssuchende, das zeigt, wie man ein herausragendes Video-Lebenslauf mit einem 'Bewerbungstutorial-Videoersteller' erstellt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit energetischer Hintergrundmusik, ergänzt durch eine klare KI-Sprachübertragung, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um einen bleibenden ersten Eindruck zu hinterlassen.

Video Generieren