Job Ad Video Maker: Erstellen Sie ansprechende Rekrutierungsvideos

Verwandeln Sie Ihre Jobanzeigen-Skripte mühelos in ansprechende Videoanzeigen mit Text-zu-Video, senken Sie die Produktionskosten und ziehen Sie ideale Kandidaten an.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video speziell für HR-Profis und Recruiter, das zeigt, wie sie mühelos ansprechende Inhalte mit dem 'Job Ad Video Maker' gestalten können. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit lebendigen Farbakzenten, während die Audio-Untermalung einen peppigen, inspirierenden Track mit einer klaren, prägnanten Stimme bietet. Heben Sie den mühelosen Erstellungsprozess mit HeyGens 'Vorlagen & Szenen' hervor, um schnell Top-Talente anzuziehen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Erklärvideo für Marketingagenturen und D2C-Marken, das die Kraft der 'AI Avatar'-Technologie für Testimonial-Videos oder die Einführung neuer Teamrollen veranschaulicht. Verwenden Sie einen freundlichen und authentischen visuellen Stil mit klaren, sauberen Animationen, gepaart mit einer warmen, einladenden Stimme. Zeigen Sie, wie 'AI Avatare' Ihre Botschaft mit gleichbleibender Qualität und emotionaler Nuance übermitteln können, wodurch die Produktionskosten gesenkt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für soziale Medien für Performance-Marketer und Kreativteams, das betont, wie einfach es ist, hochkonvertierende 'UGC-Anzeigen' zu erstellen. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und nachvollziehbar sein, indem er beliebte Trends von nutzergenerierten Inhalten nachahmt, begleitet von trendiger Hintergrundmusik. Wichtig ist, automatisierte 'Untertitel' zu integrieren, um maximale Interaktion und Zugänglichkeit auf allen sozialen Medienplattformen zu gewährleisten und Rohmaterial in polierte 'Social Media Videos' zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 40-Sekunden-Werbevideo für Content-Ersteller und Personalverantwortliche, das die Effizienz von HeyGen als 'AI Video Ad Maker' zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und unkompliziert sein, um klare Schritte und schnelle Iterationen zu demonstrieren. Konzentrieren Sie sich darauf, wie die 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktionen es Benutzern ermöglichen, Stellenbeschreibungen oder Marketingtexte schnell in verschiedene 'Video-Varianten' für A/B-Tests und die Ansprache eines mehrsprachigen Publikums umzuwandeln, ohne ein großes Budget zu benötigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Job Ad Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Jobanzeigen-Videos, die Top-Talente anziehen. Verwandeln Sie Text mit AI-gestützten Tools und professionellen Vorlagen in ansprechende visuelle Inhalte.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen, die für die Rekrutierung entwickelt wurden. Diese gebrauchsfertigen Szenen bieten eine solide Grundlage für Ihre Jobanzeige und sparen Ihnen Zeit und Mühe.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Jobdetails mit einem AI-Avatar hinzu
Geben Sie Ihre Stellenbeschreibung und Unternehmensinformationen ein. Wählen oder passen Sie dann einen AI-Avatar an, um Ihre Anzeige zu erzählen und Ihre Botschaft mit einem menschlichen Touch zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Untertiteln
Verfeinern Sie Ihr Video, indem Sie ansprechende visuelle Elemente, Hintergrundmusik und automatische Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft klar ist und ein breiteres Publikum erreicht.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Anzeige
Finalisieren Sie Ihre Jobanzeige und laden Sie sie einfach herunter und teilen Sie sie auf verschiedenen Plattformen. Bringen Sie Ihr professionell gestaltetes Video schnell und effektiv zu potenziellen Kandidaten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Bewerber mit AI-Videos

Erstellen Sie motivierende Videos, die Ihre Unternehmenskultur und Karrieremöglichkeiten hervorheben und Top-Kandidaten zur Bewerbung inspirieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von leistungsstarken AI-Videoanzeigen vereinfachen?

HeyGens AI Video Ad Maker vereinfacht den Prozess der Erstellung überzeugender Videoanzeigen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren und nutzen Sie anpassbare Videovorlagen, um hochwertige, ansprechende Inhalte für erfolgreiche Anzeigen zu produzieren.

Kann ich die AI-Avatare und Videoinhalte innerhalb von HeyGen anpassen?

Absolut! HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen für Ihre Videoanzeigen, einschließlich der Auswahl aus verschiedenen AI-Avataren oder der Erstellung eines benutzerdefinierten Avatars. Sie können Ihre Markenfarben leicht integrieren, B-Rolls hinzufügen und Skripte bearbeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte perfekt mit der Botschaft Ihrer Marke übereinstimmen.

Was macht HeyGen ideal für die Produktion ansprechender Social-Media-Videos und UGC-Anzeigen?

HeyGen bietet eine leistungsstarke Plattform zur Erstellung fesselnder Social-Media-Videos und authentischer UGC-Anzeigen. Mit einer Vielzahl von Videovorlagen, automatisierten Untertiteln und diversen AI-Schauspielern können Sie schnell ansprechende Inhalte erstellen, die für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind, was es perfekt für Marketingagenturen und Content-Ersteller macht.

In welcher Weise unterstützt HeyGen die Erstellung vielfältiger Videoinhalte wie Erklär- und Testimonial-Videos?

HeyGen befähigt Benutzer, effizient verschiedene Videoinhalte zu produzieren, einschließlich professioneller Erklärvideos und authentischer Testimonial-Videos. Durch die Umwandlung von Skripten in dynamische Szenen mit AI-Avataren reduziert HeyGen die Produktionskosten drastisch und ermöglicht die einfache Erstellung mehrerer Video-Varianten, was Ihre gesamten Content-Workflows verbessert.

