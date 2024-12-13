IT-Tutorial-Video-Macher für fesselnde Anleitungen

Vereinfachen Sie technisches Training mit KI-gestützter Videoproduktion. Erstellen Sie professionelle Anleitungen mit Voiceover-Generierung.

414/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Produkt-Tutorial für fortgeschrittene Benutzer vor, das ein komplexes Software-Update für ein technikaffines Entwicklerpublikum präsentiert. Das Video sollte einen modernen, minimalistischen visuellen Stil mit präzisen animierten Overlays und einem professionellen KI-Avatar als Moderator aufweisen, der HeyGens KI-Avatare-Funktion für eine anspruchsvolle Demonstration nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video als schnelle Benutzeranleitung für neue Mitarbeiter, die in ein internes IT-System eingearbeitet werden. Dieses Video benötigt einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit auffälligen Text-auf-Bildschirm-Hinweisen und einem einfachen, informativen Audiotrack, der effektiv HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion nutzt, um wesentliche Schritte schnell zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie einen wirkungsvollen 90-sekündigen Erklärvideo-Macher, um einen neuen Cloud-Sicherheitsdienst potenziellen Kunden und Marketingteams vorzustellen. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und vertrauenswürdig sein, mit überzeugenden Animationen und einem selbstbewussten, professionellen Voiceover, alles mit HeyGens umfangreichen Vorlagen & Szenen für ein poliertes Endprodukt erstellt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein IT-Tutorial-Video-Macher funktioniert

Optimieren Sie Ihre IT-Schulungs- und Supportinhalte mit einer KI-gestützten Plattform. Erstellen Sie klare, ansprechende Tutorial-Videos schnell und effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Tutorial-Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres IT-Tutorial-Inhalts. Sie können unseren **KI-Skriptgenerator** verwenden, um schnell ein umfassendes Skript zu entwerfen, das die Grundlage Ihres Videos bildet.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Stimme
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie ansprechende **KI-Avatare** auswählen, um Ihre Informationen zu präsentieren. Erstellen Sie menschlich klingende Voiceovers und wählen Sie aus einer reichhaltigen Medienbibliothek, um Ihre Szenen zu vervollständigen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Verbesserungen
Integrieren Sie Ihre Markenidentität, indem Sie **Branding-Kontrollen** nutzen, um Ihr Logo und spezifische Farben hinzuzufügen. Generieren Sie automatisch Untertitel und fügen Sie Hintergrundmusik hinzu, um professionelle, **hochwertige Dokumentationen** zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Tutorial-Videos
Finalisieren Sie Ihre **Tutorial-Videos** und exportieren Sie sie in Ihrem bevorzugten Format. Nutzen Sie **Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte**, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen und Benutzeranleitungen zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle IT-Tipps für soziale Medien

.

Produzieren Sie kurze, ansprechende KI-gestützte Videoclips für soziale Medien, um IT-Tipps, Updates und schnelle Benutzeranleitungen effizient zu verbreiten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder Tutorial-Videos helfen?

HeyGen dient als intuitive KI-Videoproduktionsplattform, die es Ihnen ermöglicht, hochwertige Tutorial-Videos einfach zu erstellen. Nutzen Sie KI-Avatare und menschlich klingende Voiceovers, um überzeugende Schritt-für-Schritt-Videotutorials für Benutzeranleitungen oder Produkttutorials zu gestalten.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung von Benutzeranleitungen und Anleitungen?

HeyGen bietet fortschrittliche kreative Werkzeuge wie KI-Avatare, einen leistungsstarken KI-Skriptgenerator und die Möglichkeit, KI-Voiceovers in über 50 Sprachen zu erstellen. Diese Funktionen helfen Ihnen, beeindruckende Anleitungen und dynamische Produkttutorials mühelos zu erstellen.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Skripten und vielfältigen Medien für Produkttutorials helfen?

Absolut. HeyGens KI-Skriptgenerator hilft Ihnen, schnell überzeugende Erzählungen zu entwerfen, und seine umfangreiche Medienbibliothek bietet Millionen von Stockfotos und Videos, um Ihre Produkttutorials zu bereichern. Dies macht HeyGen zu einem umfassenden KI-Tutorial-Video-Macher.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion von Anleitungen ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten?

HeyGen macht die Erstellung professioneller Anleitungen auch ohne Videobearbeitungsfähigkeiten zugänglich, dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und gebrauchsfertigen Videovorlagen. Sie können leicht Text zum Video hinzufügen, Hintergrundmusik und KI-Video-Präsentatoren für ein poliertes Ergebnis integrieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo