HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens nahtlos in jedes Schulungsvideo zu integrieren. Mit anpassbaren Vorlagen und einem intuitiven Editor stellt HeyGen sicher, dass alle Ihre Videodokumentationen perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.