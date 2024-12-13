IT-Dienstleistungen Video-Generator: Erstellen Sie sofort professionelle Videos

Vereinfachen Sie Ihre Inhaltserstellung und beeindrucken Sie Kunden mit professionellen Videos, die einfach mit unseren umfangreichen Vorlagen & Szenen generiert werden.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für IT-Abteilungsleiter, das neue Software-Einführungsprotokolle ankündigt. Der visuelle und akustische Stil sollte direkt und professionell sein, mit eingeblendetem Text und einer klaren, autoritativen Stimme. Diese 'AI-gestützte Videoproduktion' sollte HeyGens Sprachgenerierung für eine konsistente Erzählung nutzen und Untertitel/Captions enthalten, um die Zugänglichkeit und das Verständnis im gesamten Team zu gewährleisten und die 'Inhaltserstellung' für den internen Gebrauch zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine dynamische 15-sekündige Social-Media-Anzeige, die sich an Technikbegeisterte richtet, die an einer neuen Cybersicherheitsfunktion interessiert sind. Der visuelle Stil sollte elegant und schnell geschnitten sein, mit kräftigen Grafiken und einem energetischen Synth-Pop-Hintergrundtrack, in dem ein moderner AI-Avatar den Vorteil erklärt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Entwicklung und dessen Größenanpassung & Exporte, um für verschiedene Plattformen zu optimieren und wirkungsvolles 'Videostorytelling' zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Bildungsvideo für nicht-technische Geschäftsleiter, das das Konzept der Cloud-Migration vereinfacht. Der visuelle Ansatz sollte infografikbasiert und leicht verständlich sein, begleitet von einer beruhigenden und informativen Stimme. Dieses 'Text-zu-Video-Generator'-Projekt wird HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um relevante visuelle Inhalte zu finden und sicherzustellen, dass das Skript perfekt synchronisiert ist, um ein wirklich 'professionelles Video' zu erstellen, das komplexe IT-Dienste klärt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der IT-Dienstleistungen Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle IT-Dienstleistungsvideos mit AI, indem Sie Text in dynamische Visualisierungen und ansprechende Präsentationen verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie Ihr IT-Dienstleistungsskript einfügen oder eine vorgefertigte Vorlage auswählen, um sofort Ihre erste Videoszene mit unserer Text-zu-Video-Funktion zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von lebensechten AI-Avataren wählen, die Ihre IT-Dienstleistungsinhalte mit professioneller Glaubwürdigkeit präsentieren können.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachaufnahmen hinzu
Integrieren Sie professionelle Erzählungen, indem Sie unsere Sprachgenerierungsfunktion nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre IT-Dienstleistungserklärungen mit Klarheit und Wirkung vermittelt werden.
4
Step 4
Anwenden von Branding & Exportieren
Sorgen Sie für Markenbeständigkeit, indem Sie Ihre benutzerdefinierten Branding-Kontrollen anwenden, und exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Video, bereit für den Einsatz über verschiedene Kanäle.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie die interne IT-Kommunikation

Erstellen Sie klare und prägnante interne Mitteilungen, Unternehmensupdates und technische Anleitungen mit AI-Video, um ein besseres Verständnis und Zusammenarbeit zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-gestützte Videoproduktion mit Avataren?

HeyGen vereinfacht die AI-gestützte Videoproduktion, indem es Ihnen ermöglicht, hochwertige Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren zu erstellen und Textvorgaben direkt in fesselndes Videostorytelling umzuwandeln. Dieser innovative Text-zu-Video-Generator rationalisiert den gesamten Produktionsprozess und macht professionelle Videos für jedermann zugänglich.

Welche kreativen Optionen gibt es, um ansprechende Videomarketing-Inhalte mit HeyGen zu erstellen?

HeyGen bietet eine robuste Auswahl an kreativen Optionen für das Videomarketing, darunter professionell gestaltete Vorlagen, umfangreiche Stock-Medien und die Möglichkeit, Animationen hinzuzufügen, um beeindruckende Videos für jede Kampagne zu produzieren. Dies befähigt Benutzer, überzeugende Inhalte zu erstellen, die das Publikum fesseln.

Kann HeyGen bei der Erstellung lokalisierter Videoinhalte mit verschiedenen Sprachaufnahmen helfen?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung lokalisierter Videoinhalte durch fortschrittliche Sprachgenerierung in mehreren Sprachen, wodurch Ihr Videostorytelling einem globalen Publikum zugänglich wird. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft in verschiedenen Regionen wirkungsvoll und authentisch bleibt, um eine effektive Inhaltserstellung zu gewährleisten.

Unterstützt HeyGen die individuelle Markenanpassung für professionelle Videos?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo hinzuzufügen, benutzerdefinierte Schriftarten festzulegen und Markenfarben in all Ihren Videoprojekten beizubehalten. Dies stellt sicher, dass jedes professionelle Video Ihre einzigartige Markenidentität widerspiegelt und zu beeindruckenden Videos beiträgt, die markenkonform sind.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo