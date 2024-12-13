2

Step 2

Wählen Sie Ihren AI-Avatar und passen Sie ihn an

Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Richtlinie zu erzählen. Personalisieren Sie deren Erscheinungsbild, um es mit Ihrer Marke für Ihren IT-Richtlinien-Video-Generator in Einklang zu bringen.