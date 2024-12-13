IT-Richtlinien-Video-Generator macht Compliance einfach

394/2000

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Richtlinienankündigungsvideo, um alle aktuellen Mitarbeiter über eine aktualisierte Compliance-Schulungspflicht zu informieren. Dieses Video benötigt einen professionellen, sauberen visuellen Stil mit einem klaren, autoritativen Ton und profitiert von HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Genauigkeit und Konsistenz in der Botschaft zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo, das sich an IT-Abteilungsmitarbeiter und Entwickler richtet und ein neues Netzwerk-Sicherheitsprotokoll detailliert beschreibt, um das Engagement bei der Richtlinienschulung zu steigern. Der visuelle Stil sollte detailliert und technisch sein, klare Diagramme und dynamische Übergänge enthalten, unterstützt durch HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes internes Kommunikationsvideo für Abteilungsleiter und Manager, das die neuen Datenschutzrichtlinien umreißt. Das Video sollte einen modernen, sauberen und beruhigenden visuellen Stil haben, mit einer warmen und ansprechenden AI-Stimme, die durch HeyGen's Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, zusammen mit unserem individuellen Branding.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der IT-Richtlinien-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie komplexe IT-Richtlinien schnell in ansprechende, animierte Erklärvideos, um das Verständnis und die Compliance in Ihrer Organisation zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript mit Text-zu-Video
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres IT-Richtlinienskripts. Unsere fortschrittliche Text-zu-Video-Funktion bereitet es für die Umwandlung in ein dynamisches Videoformat vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und passen Sie ihn an
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Richtlinie zu erzählen. Personalisieren Sie deren Erscheinungsbild, um es mit Ihrer Marke für Ihren IT-Richtlinien-Video-Generator in Einklang zu bringen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Inhalte hinzu
Wenden Sie das individuelle Branding Ihrer Organisation mit den Branding-Kontrollen an. Integrieren Sie relevante visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek, um komplexe Richtlinienerklärungen zu vereinfachen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Compliance-Schulungsvideo
Überprüfen und finalisieren Sie Ihre animierten Erklärvideos. Verwenden Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um Ihr hochwertiges Compliance-Schulungsvideo für die Verteilung über Plattformen vorzubereiten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinienerklärungen

Verwandeln Sie dichte IT-Richtlinien in klare, prägnante animierte Erklärvideos. Entmystifizieren Sie komplexe Vorschriften, sodass sie für Ihr Team leicht verständlich sind.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von IT-Richtlinienvideos?

HeyGen fungiert als intuitiver IT-Richtlinien-Video-Generator, der den Prozess vom Skript bis zum fertigen Video vereinfacht. Es vereinfacht komplexe Richtlinienerklärungen, indem es Text in ansprechende animierte Erklärvideos umwandelt, unter Verwendung fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie und anpassbarer Vorlagen & Szenen.

Welche technischen Merkmale machen HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Maker für Unternehmenskommunikation?

HeyGen's technische Stärke als AI-Video-Maker liegt in seinen robusten Text-zu-Video-Fähigkeiten, die es Benutzern ermöglichen, professionellen Inhalt aus einem Skript zu generieren. Es bietet realistische AI-Avatare und ausgefeilte AI-Sprachoptionen, die eine End-to-End-Videoerstellung ohne spezielle Ausrüstung oder Fachwissen ermöglichen.

Kann ich individuelles Branding in meine mit HeyGen erstellten Schulungsvideos integrieren?

Ja, HeyGen unterstützt vollständig individuelles Branding, sodass Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens in alle Ihre Schulungsvideos integrieren können. Dies gewährleistet Konsistenz und stärkt die Markenidentität in allen internen Kommunikationsvideos und Compliance-Schulungsmaterialien.

Wie verbessern HeyGen's AI-Avatare und Sprachübertragungen das Engagement in Richtlinienankündigungsvideos?

HeyGen's lebensechte AI-Avatare und natürlich klingende AI-Sprachübertragungen steigern das Engagement bei der Richtlinienschulung erheblich, indem sie komplexe Informationen zugänglicher machen. Sie verwandeln statischen Text in dynamische Richtlinienankündigungsvideos und ansprechende Erklärvideos, die die Aufmerksamkeit des Publikums effektiv fesseln.

