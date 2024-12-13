IT-Orientierungsvideo-Ersteller zur Optimierung der Mitarbeitereinarbeitung

Optimieren Sie die Mitarbeitereinführung und Einarbeitungsvideos sofort mit fortschrittlichen AI-Avataren.

502/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges prägnantes Schulungsvideo für bestehende IT-Mitarbeiter, das ein neues Software-Update detailliert beschreibt. Das Video sollte einen modernen, instruktiven visuellen Stil mit Bildschirmaufnahmen und animierten Overlays annehmen, ergänzt durch eine selbstbewusste und informative Audioausgabe von einem in HeyGen generierten "AI-Avatar", um Klarheit und Engagement bei komplexen Themen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle Mitarbeiter, das eine neue Aktualisierung der Cybersicherheitsrichtlinien erklärt. Verwenden Sie einen ansprechenden und unkomplizierten visuellen Stil mit bunten Grafiken und prägnantem Text, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis, indem Sie HeyGens "Untertitel/Beschriftungen" nutzen, um sicherzustellen, dass jedes Detail leicht verständlich ist.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 50-sekündiges dynamisches IT-Orientierungsvideo für potenzielle neue Mitarbeiter, das die innovativen Aspekte Ihrer technologischen Umgebung zeigt. Die visuelle Präsentation sollte energisch und zukunftsorientiert sein, mit einer motivierenden und artikulierten Erzählung, die durch HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion generiert wird, um die Vision und Werte des Unternehmens effektiv zu kommunizieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der IT-Orientierungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und informative IT-Orientierungsvideos für neue Mitarbeiter und optimieren Sie Ihren Einarbeitungsprozess mit AI-gestützter Effizienz.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr IT-Orientierungsskript einfügen. Unsere leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktion wandelt Ihre Inhalte sofort in bearbeitbare Szenen um und bildet die Grundlage für Ihre Schulungsvideos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verbessern Sie Ihr IT-Orientierungsvideo, indem Sie einen AI-Avatar einführen, der Ihre neuen Mitarbeiter anleitet. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Avataren, um Ihre Inhalte mit einem freundlichen und professionellen Touch zu präsentieren, indem Sie unseren AI-Video-Generator verwenden.
3
Step 3
Wenden Sie Branding & Stimme an
Personalisieren Sie Ihr Video mit der Identität Ihres Unternehmens, indem Sie Branding-Kontrollen für Logos und Farben anwenden. Sie können auch eine professionelle Sprachaufnahme generieren, um eine klare Kommunikation während Ihrer IT-Orientierung sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr hochwertiges IT-Orientierungsvideo, das bereit zur Verteilung ist. Verwenden Sie Größenanpassung & Exporte, um sicherzustellen, dass Ihr internes Kommunikationsvideo auf jeder Plattform perfekt aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erklären Sie komplexe IT-Konzepte visuell

.

Vereinfachen Sie komplexe IT-Orientierungsinformationen in klare, leicht verständliche Erklärvideos, um das Verständnis und die interne Kommunikation zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, maßgeschneiderte Einarbeitungsvideos zu erstellen?

HeyGen bietet umfangreiche Tools zur Anpassung von Videos für die Mitarbeitereinführung, einschließlich Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie eine große Auswahl an Vorlagen & Szenen. Dies ermöglicht es Ihnen, ansprechende Einarbeitungsvideos perfekt auf die Identität Ihres Unternehmens abzustimmen.

Welche innovativen Funktionen bietet HeyGen für einen IT-Orientierungsvideo-Ersteller?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen, um die Erstellung professioneller IT-Orientierungsvideos zu vereinfachen. Sie können dynamische Inhalte einfach generieren, ohne Schauspieler oder komplexe Produktionsaufbauten zu benötigen.

Kann ich mit HeyGen konsistente Branding-Kontrollen über alle meine Schulungsvideos hinweg beibehalten?

Absolut. HeyGen ermöglicht umfassende Branding-Kontrollen, sodass Sie das Logo, die Farben und die Schriftarten Ihres Unternehmens konsistent über alle Ihre Schulungsvideos und internen Kommunikationsvideos hinweg anwenden können. Dies gewährleistet eine professionelle und einheitliche Markenpräsenz.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von vielfältigen Erklärvideos und Produktschulungsvideos?

HeyGen rationalisiert die Produktion verschiedener Inhalte, von ansprechenden Erklärvideos bis hin zu detaillierten Produktschulungsvideos, mithilfe von AI-Avataren und einfacher Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität. Die intuitive Benutzeroberfläche und die einsatzbereiten Vorlagen & Szenen beschleunigen die Inhaltserstellung für neue Mitarbeiter.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo