IT-Onboarding-Video-Tool: Mitarbeitertraining vereinfachen

Verwandeln Sie mühelos Skripte in ansprechende Schulungsvideos mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video für neue IT-Mitarbeiter, das als umfassendes IT-Onboarding-Video-Tool dient. Dieses Video sollte wesentliche Software- und Systemzugangsverfahren visuell mit einem professionellen und informativen Stil einführen und die Text-zu-Video-Funktion nutzen, um eine genaue Informationsübermittlung und eine saubere visuelle Präsentation zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Video für alle neuen Mitarbeiter, das die wichtigsten IT-Sicherheitsrichtlinien mit AI-Avataren erklärt. Der visuelle Stil sollte freundlich und zugänglich sein, mit Bildschirmbeispielen, um komplexe Konzepte zu vereinfachen, und klarer, artikulierter Audio, um Onboarding-Videos für Mitarbeiter zugänglich und leicht verständlich für ein nicht-technisches Publikum zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial-Video für Mitarbeiter, die eine bestimmte Software erlernen müssen, und heben Sie einen praktischen Tipp oder Trick hervor. Das Video muss visuell klar und prägnant sein, mit Bildschirmaufnahmen und Textüberlagerungen, und sollte die Voiceover-Generierungsfunktion nutzen, um klare, instruktive Audioinhalte für effektives Training bereitzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein einladendes 60-sekündiges Video für alle neuen Mitarbeiter, das einen Überblick über die IT-Infrastruktur und die Supportkanäle des Unternehmens bietet. Dieses Onboarding-Video sollte einen aufmunternden und modernen visuellen Stil haben, mit gebrandeten Grafiken, und sollte Vorlagen und Szenen nutzen, um schnell einen ansprechenden und professionellen ersten Eindruck für neue Teammitglieder zu schaffen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das IT-Onboarding-Video-Tool funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende IT-Onboarding-Videos, um neue Mitarbeiter willkommen zu heißen und ihr Training mit AI zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie Ihre IT-Onboarding-Inhalte und nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um Ihr geschriebenes Skript direkt in eine ansprechende Videonarration zu verwandeln. Dies gewährleistet klare und konsistente Botschaften für neue Mitarbeiter.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Moderator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Moderatoren, die das Gesicht Ihres IT-Onboarding-Videos sein sollen. Wählen Sie den perfekten virtuellen Moderator, um Ihre Schulungsinhalte auf freundliche und professionelle Weise zu präsentieren und das Engagement zu steigern.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Branding
Passen Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen, Musik und dem Branding Ihres Unternehmens an. Nutzen Sie anpassbare Videovorlagen und integrieren Sie Ihr Logo und Ihre Farben, um sicherzustellen, dass Ihre IT-Onboarding-Videos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie mit einem Klick Ihr vollständiges Onboarding-Video mit professioneller Voiceover-Generierung und visuellen Elementen. Exportieren und teilen Sie Ihre finalisierten Schulungsinhalte mühelos mit neuen Teammitgliedern, um ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe technische Informationen klären

Verwenden Sie AI-Moderatoren, um komplexe IT-Konzepte in leicht verständliche Tutorial- und Produktdemonstrationsvideos für neue Mitarbeiter zu vereinfachen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von ansprechenden Onboarding-Videos für Mitarbeiter vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle IT-Onboarding-Videoinhalte mit AI-Moderatoren und anpassbaren Videovorlagen zu erstellen. Dies reduziert die Produktionszeit erheblich, um ansprechende Schulungsvideos für neue Mitarbeiter zu erstellen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Videoinhalten aus Text?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Tool-Technologie, einschließlich einer robusten Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Skripte in polierte Videos zu verwandeln. Diese Funktion umfasst die Erstellung realistischer Voiceovers und die Animation von AI-Moderatoren, um Ihre Botschaft effektiv zu übermitteln.

Erlaubt HeyGen umfangreiche Anpassungen und Branding in seinen Videovorlagen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Videovorlagen und umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Unser intuitiver Video-Editor unterstützt einfache Anpassungen, und Funktionen wie die Zusammenarbeit erleichtern den Teameinsatz für perfekte Ergebnisse.

Kann HeyGen die Erstellung von mehrsprachigen Schulungs- und Tutorial-Videos unterstützen?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, die Erstellung von mehrsprachigen Schulungsinhalten zu unterstützen, was es ideal für vielfältige Belegschaften macht. Darüber hinaus können Sie Bildschirmaufnahmen integrieren, um umfassende Produktdemonstrations- und Tutorial-Videos mühelos zu erstellen.

