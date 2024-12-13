IT-Onboarding-Video-Generator: Optimieren Sie das Training neuer Mitarbeiter

Erstellen Sie ansprechende IT-Onboarding-Videos, die die Schulungszeit und Support-Tickets reduzieren, indem Sie Text-zu-Video aus Skripten für eine nahtlose Produktion verwenden.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, lebendiges Willkommensvideo für neue IT-Abteilungsmitarbeiter vor, das fröhliche "animierte Charaktere" und dynamische "mitreißende Onboarding-Videos" zeigt, um Teammitglieder und wichtige Unternehmenswerte vorzustellen. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, gepaart mit einem schwungvollen, professionellen Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, um ein sofortiges Gefühl der Zugehörigkeit und Begeisterung zu schaffen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Tutorial für bestehende Teammitglieder, um ein neues IT-Tool zu meistern, indem Sie klare Bildschirmaufnahmen und illustrative Grafiken aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen. Diese "Videodokumentation" sollte komplexe Schritte in ein leicht verdauliches Format zerlegen, mit einem klaren visuellen Stil, informativer Erzählung und präzisen Untertiteln für Zugänglichkeit und Klarheit.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein zielgerichtetes 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für funktionsübergreifende Teams, das ein wichtiges IT-System-Update mit "reichhaltigen Grafiken" und einer persönlichen Note ankündigt. Dieses "individuell angepasste Inhalt"-Stück sollte ein elegantes, professionelles visuelles Design nutzen, ergänzt durch ein selbstbewusstes Voiceover und benutzerdefinierte Textüberlagerungen, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten verwendet wird, um wichtige Informationen schnell zu verbreiten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 20-sekündiges "Schnellhilfe"-Video für Endbenutzer, das eine häufige IT-Support-Anfrage wie "Passwort zurücksetzen" anspricht, mit einem freundlichen und direkten Ansatz. Dieses Beispiel eines "AI-Videogenerators" sollte einen sauberen, instruktiven visuellen Stil mit Schritt-für-Schritt-Animation verwenden, um eine optimale Anzeige auf jedem Gerät durch HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung und Exportfunktionen zu gewährleisten, was es zu einem wirklich nützlichen Stück "Schulungsvideos" macht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein IT-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie effizient professionelle IT-Onboarding-Videos mit AI. Führen Sie neue Mitarbeiter durch wesentliche Tools und Prozesse mithilfe intelligenter Automatisierung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Onboarding-Inhalte oder nutzen Sie AI-gestützte automatisch generierte Skripte, um eine klare und prägnante Erzählung für Ihr Video zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Vorlagen und integrieren Sie ansprechende Elemente wie animierte Charaktere oder AI-Avatare, um Ihre Teammitglieder oder Rollen darzustellen.
3
Step 3
Inhalt anpassen
Personalisieren Sie Ihr Video mit den Farben und dem Logo Ihrer Marke, fügen Sie Text-zu-Sprache-Voiceovers hinzu und integrieren Sie Bildschirmaufnahmen von Software. Passen Sie Inhalte einfach an, um den spezifischen Richtlinien Ihres Unternehmens zu entsprechen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr IT-Onboarding-Video und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten, die für Ihre bevorzugten Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Videoinhalte effizient mit neuen Mitarbeitern, um sofortigen Zugang zu wichtigen Informationen zu gewährleisten.

Vereinfachen Sie komplexe IT-Verfahren

Verbessern Sie das Verständnis und reduzieren Sie die Lernkurven für neue Mitarbeiter, indem Sie komplexe IT-Konzepte und -Verfahren in leicht verdauliche Videodokumentationen verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Kann HeyGen die Erstellung ansprechender Onboarding-Videos vereinfachen?

Ja, HeyGen nutzt seinen leistungsstarken AI-Videogenerator, um Text in dynamische, ansprechende Onboarding-Videos zu verwandeln. Benutzer können aus verschiedenen Vorlagen und AI-Avataren wählen, um wirkungsvolle Videos zu erstellen, die den Onboarding-Prozess optimieren.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für das Branding in HeyGen-Onboarding-Videos?

HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen für Ihre Onboarding-Videos, sodass Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke integrieren können. Wählen Sie aus einer Bibliothek von Vorlagen, fügen Sie reichhaltige Grafiken hinzu und nutzen Sie verschiedene kreative Assets, um Markenkonsistenz zu gewährleisten.

Bietet HeyGen AI-gestützte Funktionen für die Skript- und Voiceover-Generierung?

Ja, HeyGen verfügt über fortschrittliche AI-Funktionen, einschließlich Text-zu-Sprache für realistische AI-Stimmen und automatisch generierte Skripte. Dies vereinfacht den Inhaltserstellungsprozess und macht es mühelos, professionelle Voiceovers für Ihre Schulungsvideos zu erstellen.

Wie unterstützt HeyGen effiziente Videodokumentation und Zusammenarbeit?

HeyGen bietet kollaborative Tools und Bildschirm- und Videoaufzeichnungsfunktionen, um eine nahtlose Videodokumentation und Erstellung von Schulungsvideos zu erleichtern. Diese robuste Plattform gewährleistet effiziente Teamarbeit bei der Entwicklung umfassender Bildungsinhalte.

