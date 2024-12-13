ISO-Schulungsvideo-Generator: Compliance-Schulungen optimieren

Erstellen Sie schnell ansprechende, gesetzeskonforme Erklärvideos für die Mitarbeitereinführung mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein ansprechendes 90-Sekunden-Erklärvideo für HR-Abteilungen und L&D-Teams, das die nahtlose Erstellung von Inhalten zur Mitarbeitereinführung veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte einladend und professionell sein, mit dynamischen Vorlagen und Szenen, die zentrale Unternehmenswerte und -prozesse zeigen, alles effizient generiert durch die Umwandlung eines geschriebenen Skripts direkt in ein Video über Text-zu-Video mit einer klaren, ermutigenden Stimme.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein energiegeladenes 45-Sekunden-Erklärvideo für Marketingteams, das eine neue Produktfunktion ankündigt und hervorhebt, wie einfach die Inhaltserstellung wird. Visuell sollte dieses Video schlank und schnelllebig sein, mit lebendigen Vorlagen und Szenen, die UI-Elemente hervorheben, ergänzt durch ein begeistertes Voiceover und automatische Untertitel für Barrierefreiheit, um eine breite Reichweite zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein poliertes 75-Sekunden-AI-Trainingsvideo für Corporate-Branding-Teams, das zeigt, wie strenge Branding-Kontrollen über alle internen Kommunikationskanäle hinweg aufrechterhalten werden können. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll und konsistent sein, mit umfangreicher Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung für hochwertige visuelle Inhalte und nahtloser Größenanpassung und Exporten für den Einsatz auf mehreren Plattformen, alles mit einer konsistenten, autoritativen Stimme geliefert.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein ISO-Schulungsvideo-Generator funktioniert

Optimieren Sie Ihre Compliance und Mitarbeitereinführung mit AI-gestützter Videoproduktion. Erstellen Sie schnell und effizient professionelle, ansprechende ISO-Schulungsvideos.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Schulungsskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre ISO-Schulungsinhalte einfügen. Unsere Text-zu-Video-Technologie wandelt Ihr Skript in eine dynamische visuelle Präsentation um und spart Ihnen Zeit bei der Inhaltserstellung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen professionellen AI-Avatar aus unserer vielfältigen Bibliothek, der als Ihr Bildschirmpräsentator dient und ein konsistentes und ansprechendes Gesicht für Ihre Compliance-Schulung bietet.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Branding hinzu
Verbessern Sie die Klarheit mit natürlich klingender Voiceover-Generierung für die Erzählung. Wenden Sie das Logo und die Farben Ihres Unternehmens an, um Konsistenz in all Ihren Schulungsmaterialien zu gewährleisten.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Produzieren Sie Ihr vollständiges ISO-Schulungsvideo mit einem Klick, einschließlich automatisch generierter Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit. Exportieren Sie es im optimalen Format für Ihre L&D-Teams.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer regulatorischer Inhalte

Verwandeln Sie komplexe ISO-Regulierungsanforderungen in klare, leicht verständliche AI-gestützte Erklärvideos, um die Compliance-Schulung zugänglicher zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Inhaltserstellung mit AI-Avataren verbessern?

HeyGen ermöglicht eine effiziente Inhaltserstellung, indem Sie realistische AI-Videos mit anpassbaren AI-Avataren generieren können. Dieser innovative AI-Video-Generator verwandelt Ihre Skripte in fesselnde visuelle Erlebnisse und spart erheblich Zeit und Ressourcen.

Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Umwandlung von Text in Video?

HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität vereinfacht den Videoproduktionsprozess, indem geschriebene Skripte sofort in dynamische Videos umgewandelt werden. Sie können problemlos hochwertige Voiceovers generieren und Ihre Inhalte visualisieren, ohne komplexe Dreharbeiten, was die Skripterstellung außerordentlich effizient macht.

Bietet HeyGen anpassbare Videovorlagen und Branding-Optionen?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette professioneller Videovorlagen, die vollständig an Ihre Bedürfnisse anpassbar sind. Sie haben vollständige Kontrolle über das Branding, sodass Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten integrieren können, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren Inhalten zu gewährleisten, einschließlich automatisch generierter Untertitel.

Kann HeyGen zur Erstellung effektiver ISO-Schulungsvideos oder Inhalte zur Mitarbeitereinführung genutzt werden?

Absolut, HeyGen ist ein idealer AI-Trainingsvideo-Generator zur Erstellung überzeugender ISO-Schulungsvideos und Module zur Mitarbeitereinführung. Seine Fähigkeiten ermöglichen es L&D-Teams, schnell hochwertige, konsistente Compliance-Schulungsmaterialien zu produzieren, die effektiv den regulatorischen Anforderungen entsprechen.

