Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges How-to-Video-Tutorial für Feldtechniker und Farmmanager, das präzise Wartungsverfahren für Tropfbewässerungs-Emitter demonstriert und so zur verbesserten Schulung und Bindung beiträgt. Das Video sollte einen praktischen, schrittweisen visuellen Ansatz verfolgen, der Nahaufnahmen aus der realen Welt mit erweiterten visuellen Hinweisen kombiniert. Ein freundlicher AI-Avatar wird jeden Schritt virtuell demonstrieren, unterstützt von HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für relevante visuelle Inhalte, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Anweisungen mit "Untertiteln/Beschriftungen" für die Zugänglichkeit in lauten Umgebungen erfasst werden.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo, um B2B-Kunden im Agrarsektor anzusprechen und die Effizienz und Vorteile einer umfassenden Bewässerungslösung über End-to-End-Videoerstellung zu präsentieren. Die Ästhetik sollte modern und dynamisch sein, mit eleganten Übergängen, aufmunternder Hintergrundmusik und einem ansprechenden AI-Avatar-Moderator. Dieses Video wird HeyGens "Vorlagen & Szenen" nutzen, um schnell eine polierte Präsentation zu erstellen, die die Einfachheit der "Voiceover-Generierung" betont, um wichtige Wertversprechen an hochrangige Entscheidungsträger zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 2-minütiges Bildungsmodul für neue Mitarbeiter und bestehende Angestellte über die Betriebsprinzipien der intelligenten Bewässerungstechnologie und bieten Sie ansprechende Bildungsinhalte. Das visuelle Design sollte hochinformativ sein und technische Diagramme mit illustrativen Anwendungen aus der realen Welt kombinieren. Ein unterstützender AI-Avatar wird die Informationen präsentieren. Dieses "Text-to-Video aus Skript"-generierte Video wird umfassende "Untertitel/Beschriftungen" enthalten, um das Verständnis zu verbessern und verschiedene Lernstile zu berücksichtigen, wodurch komplexe Konzepte für ein effizientes Mitarbeiter-Onboarding verständlich werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Bewässerungsübersicht Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Erklärvideos über Bewässerungssysteme, indem Sie AI-gestützte Tools nutzen, um Ihr Publikum zu fesseln und das Verständnis zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen AI-Avatar
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts oder Textes für Ihre Bewässerungsübersicht. Wählen Sie dann aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Moderator in Ihrem Video auftreten sollen.
2
Step 2
Generieren Sie ansprechende Videoinhalte aus Text
Nutzen Sie unsere Text-to-Video-Funktion, um Ihr geschriebenes Skript automatisch in dynamische Videoszenen mit passenden visuellen Elementen und Aktionen zu verwandeln.
3
Step 3
Verbessern Sie Ihr Video mit Branding
Wenden Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen an, indem Sie Ihr Firmenlogo hinzufügen und Farben anpassen, um sicherzustellen, dass Ihr Bewässerungsübersichtsvideo mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Erklärvideo
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie Ihre hochwertigen Erklärvideos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung auf all Ihren Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Technische Übersichten vereinfachen

Verwandeln Sie komplexe Bewässerungsprozesse in klare, prägnante Erklärvideos mit AI-Avataren, um komplexe technische Informationen für alle Zuschauer leicht verständlich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen revolutioniert die Videoproduktion, indem es Nutzern ermöglicht, professionelle Videos aus Text mit realistischen AI-Avataren zu erstellen. Unsere fortschrittliche Text-to-Video-Technologie ermöglicht eine effiziente End-to-End-Videoerstellung und vereinfacht den gesamten Prozess.

Kann ich das Erscheinungsbild meiner Marke in HeyGen-Videos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, mit denen Sie das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens einfach in Ihre Videos integrieren können. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

Welche Audio- und Barrierefreiheitsfunktionen bietet HeyGen für Videoinhalte?

HeyGen bietet fortschrittliche Voiceover-Generierung, um eine natürlich klingende Erzählung für Ihre Videos zu erstellen. Darüber hinaus generiert unsere Plattform automatisch Untertitel und Beschriftungen, um die Zugänglichkeit und Reichweite für Ihr Publikum zu verbessern.

Welche Ressourcen bietet HeyGen, um die Videoproduktion zu beschleunigen?

HeyGen beschleunigt die Videoproduktion mit einer umfangreichen Medienbibliothek und einer Reihe professioneller Vorlagen & Szenen. Dies ermöglicht es Nutzern, überzeugende Erklärvideos, Bildungskurse und Schulungsmaterialien effizient zu erstellen.

