Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein energiegeladenes 30-Sekunden-Video für soziale Medien für Kleinunternehmer auf iOS, das drei schnelle Tipps zur Maximierung des Instagram-Engagements bietet. Nutzen Sie eine vorhandene Vorlage von HeyGen, um die Videoproduktion zu optimieren und ein kurzes Skript in ein visuell ansprechendes Video mit lebendigen Grafiken und einem peppigen Audiostil zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein elegantes 45-Sekunden-Marketingvideo für potenzielle Kunden, das das neueste Update für eine iOS-Produktivitäts-App hervorhebt. Integrieren Sie dynamische Visuals aus der Medienbibliothek, um neue Funktionen zu präsentieren, und sorgen Sie für Barrierefreiheit für alle Zuschauer, indem Sie automatisch Untertitel zur professionellen Erzählung hinzufügen und einen klaren visuellen und audiovisuellen Stil beibehalten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein einfaches 50-Sekunden-Trainingsvideo für Anfänger auf iOS, das erklärt, wie man die Benachrichtigungseinstellungen effektiv anpasst. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um schnell den Lehrinhalt zu erstellen, und präsentieren Sie einen einfachen visuellen Stil mit klaren Bildschirm-Schritten und einer ruhigen, leitenden Audioführung, um ein leichtes Verständnis und die Möglichkeit zu gewährleisten, in verschiedenen Seitenverhältnissen für verschiedene Plattformen zu exportieren.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein iOS-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell professionelle und ansprechende Trainingsvideos für iOS-Nutzer mit AI-gestützten Tools und optimieren Sie Ihren Content-Erstellungsprozess.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Trainingsinhalt in die Plattform einzufügen oder einzugeben. Nutzen Sie die **Text-zu-Video aus Skript**-Funktionalität, um Ihren geschriebenen Text automatisch in ansprechende Dialoge für Ihren AI-Präsentator zu konvertieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und die Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl lebensechter **AI-Avatare** Ihren Bildschirmpräsentator. Kombinieren Sie diesen dann mit einem passenden Voiceover aus unserer umfangreichen Bibliothek, um Ihre Trainingsinhalte klar und effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Visuals und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Trainingsvideo mit relevanten Visuals, Stockmedien und Hintergrundmusik. Wenden Sie die Identität Ihres Unternehmens mit **Branding-Kontrollen (Logo, Farben)** an, um Konsistenz und Professionalität zu gewährleisten.
4
Step 4
Export für iOS
Sobald Ihr Trainingsvideo fertig ist, verwenden Sie **Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte**, um es für verschiedene iOS-Geräte zu optimieren. Laden Sie Ihr hochwertiges Video herunter, bereit zur Verteilung an Ihre Zielgruppe.

Komplexe iOS-Konzepte klären

Vereinfachen Sie mühelos komplexe iOS-Funktionen und technische Verfahren, um das Lernen und Verständnis insgesamt zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen Videoproduktionsprozess mit AI verbessern?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um die Videoproduktion zu optimieren, indem es Text in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und professionellen Voiceovers verwandelt. Dies ermöglicht eine effiziente Erstellung verschiedener Inhalte, von Marketingvideos bis hin zu Social-Media-Snippets, und macht die Videoproduktion zugänglicher und kreativer.

Welche Arten von Trainingsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie problemlos hochwertige Trainingsvideos, Erklärvideos und interne Kommunikationsinhalte produzieren. Nutzen Sie unsere vielfältigen Vorlagen und AI-Avatare, um klare, professionelle und ansprechende Inhalte für jedes Lernziel oder jeden internen Kommunikationsbedarf zu liefern.

Unterstützt HeyGen erweiterte Funktionen wie benutzerdefiniertes Branding und mehrsprachige Voiceovers?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um Ihre visuelle Identität zu wahren, einschließlich Logos und Farbschemata in Ihren Videos. Es unterstützt auch die Erstellung von mehrsprachigen Voiceovers, sodass Sie diverse globale Zielgruppen effektiv mit lokalisierten Inhalten erreichen können.

Kann HeyGen Text in ansprechende Videoinhalte verwandeln?

Absolut. HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Engine ermöglicht es Ihnen, einfach Ihr Skript einzugeben, und es wird ein poliertes Video mit AI-Avataren und synchronisiertem Lippen-Sync generiert. Dies macht die Videoproduktion für jeden zugänglich und effizient, indem Ihre schriftlichen Ideen in dynamische visuelle Geschichten verwandelt werden.

