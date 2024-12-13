1

Step 1

Wählen Sie eine Vorlage oder geben Sie ein Skript ein

Beginnen Sie mit der Auswahl aus vorgefertigten Vorlagen oder fügen Sie Ihr Skript ein, um "Text-zu-Video aus Skript" zu nutzen. Dieser erste Schritt ermöglicht die schnelle Erstellung Ihrer "Rechnungsverarbeitungsvideos".