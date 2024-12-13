Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video, das sich an vielbeschäftigte Startup-Gründer richtet, die es fürchten, Investoren-Updates zusammenzustellen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit schnellen Schnitten zwischen animierten Datenpunkten und Gründerzeugnissen, ergänzt durch einen energetischen, professionellen Soundtrack. Zeigen Sie, wie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion Rohdaten und Stichpunkte mühelos in eine fesselnde Erzählung verwandeln kann, um den gesamten Investorenberichtsprozess zu vereinfachen.

