Investor-Pitch-Video-Maker für erfolgreiche Finanzierungsrunden

Verwandeln Sie Ihre Konzepte mühelos in fesselnde Pitches. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihre Vision professionell zu präsentieren und entscheidende Investitionen anzuziehen.

Erstellen Sie ein fesselndes 60-Sekunden-Investoren-Pitch-Video, das für potenzielle Frühphasen-Investoren konzipiert ist und eine bahnbrechende neue Technologielösung hervorhebt. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein, mit einem AI-Avatar, der eine klare, selbstbewusste Präsentation vor einem sauberen, animierten Hintergrund hält, ergänzt durch eine professionelle Voiceover-Generierungsfunktion, um komplexe Ideen präzise zu artikulieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video, das ein statisches Pitch-Deck in eine fesselnde visuelle Erzählung verwandelt, die auf Risikokapitalgeber und Angel-Investoren abzielt. Der visuelle und akustische Stil sollte energiegeladen und professionell sein, wobei diverse Vorlagen und Szenen für wirkungsvolle Übergänge genutzt werden und klare Untertitel/Untertitel integriert sind, um die Zugänglichkeit und das Behalten wichtiger Finanzkennzahlen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein überzeugendes 30-Sekunden-Pitch-Video vor, das sich an Gründer von Tech-Startups richtet, die eine schnelle Finanzierung suchen, und zeigt, wie man ein rohes Skript einfach in eine ausgefeilte Präsentation umwandeln kann. Die Ästhetik sollte schnelllebig, modern und inspirierend sein, indem die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript genutzt wird, um schnell eine fesselnde Erzählung zu erstellen, unterstützt durch relevante Stock-Videos aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 90-Sekunden-Produktpräsentationsvideo für Unternehmensinvestoren und strategische Partner, das die Marktchancen und den ROI betont. Das visuelle Design sollte poliert und geschäftlich sein, indem hochwertige visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert werden, um eine professionelle Ästhetik zu erreichen, ähnlich der Verwendung von Premium-Video-Vorlagen, während durch die Nutzung von Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte für diverse Verteilungen eine optimale Ansicht über Plattformen hinweg sichergestellt wird.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Investor-Pitch-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ein professionelles und ansprechendes Pitch-Video, um potenzielle Investoren zu begeistern und Ihre Vision klar zu vermitteln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Kernbotschaft. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihr geschriebenes Pitch-Deck in dynamische Videoinhalte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Marke oder sich selbst zu repräsentieren. Verbessern Sie Ihre Präsentation mit AI-generierten visuellen Inhalten oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um Ihre Punkte effektiv zu veranschaulichen.
3
Step 3
Branding anwenden
Passen Sie Ihr Video mit benutzerdefinierten Branding-Kits an, einschließlich Ihres Logos und Ihrer Markenfarben. Verfeinern Sie Szenen mit Vorlagen und Szenen, um ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihren Pitch
Finalisieren Sie Ihr Pitch-Video und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Ihr überzeugendes Video ist nun bereit, mit potenziellen Investoren geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Investoren-Pitches liefern

Erstellen Sie motivierende und inspirierende Pitch-Videos, die bei Investoren tiefen Anklang finden und die Vision und das Wachstumspotenzial Ihres Unternehmens artikulieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines Investoren-Pitch-Videos?

HeyGen bietet eine intuitive Plattform, um überzeugende Investoren-Pitch-Videos effizient zu produzieren. Nutzen Sie unsere vielfältigen Video-Vorlagen und AI-Avatare, um Ihr Pitch-Deck und Skript in eine professionelle Präsentation zu verwandeln.

Kann HeyGen mein Pitch-Deck mit AI-Avataren verbessern?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare nahtlos in Ihre Pitch-Deck-Videos zu integrieren. Diese AI-generierten visuellen Inhalte fügen ein dynamisches und ansprechendes Element hinzu, das Ihre Botschaft bei Investoren stark zum Ausdruck bringt.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Skript-zu-Video-Konvertierung?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr Skript direkt in ein hochwertiges Pitch-Video umzuwandeln, indem Sie die Text-zu-Video-Technologie nutzen. Sie können auch professionelle Voiceovers hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und effektiv übermittelt wird.

Unterstützt HeyGen benutzerdefiniertes Branding für Pitch-Videos?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Kits für benutzerdefiniertes Branding, um die visuelle Identität Ihres Unternehmens zu wahren. Sie können Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten anwenden, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Investoren-Pitch-Videos sicherzustellen.

