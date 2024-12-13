Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Investoren-Pitch-Video, das potenzielle Investoren fesselt und die Vision und das Wachstumspotenzial Ihres Startups präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, wobei professionelle Vorlagen verwendet werden, um wichtige Kennzahlen und Marktchancen hervorzuheben, ergänzt durch einen autoritativen Audioton. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihre Botschaft mit einer konsistenten und ansprechenden Bildschirmpräsenz zu übermitteln und so eine polierte und einprägsame Präsentation zu gewährleisten.

