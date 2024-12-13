Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Investoren-Pitch-Video, das darauf abzielt, Frühphasen-Startups bei der Sicherung von Finanzierungen zu unterstützen. Das Video sollte einen klaren, professionellen und energetischen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine selbstbewusste und klare Sprachübertragung, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde. Konzentrieren Sie sich auf eine klare Problemstellung, eine einzigartige Lösung und einen starken Handlungsaufruf, wobei die Erzählung prägnant und wirkungsvoll für vielbeschäftigte Investoren bleibt.

Video Generieren