Stärken Sie Ihr Pitch: AI Pitch Deck Generator für Erfolg

Sichern Sie sich mühelos Finanzierungen mit unserer AI-gestützten Plattform. Erstellen Sie professionelle Investoren-Pitch-Videos mit realistischen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Investoren-Pitch-Video, das darauf abzielt, Frühphasen-Startups bei der Sicherung von Finanzierungen zu unterstützen. Das Video sollte einen klaren, professionellen und energetischen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine selbstbewusste und klare Sprachübertragung, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde. Konzentrieren Sie sich auf eine klare Problemstellung, eine einzigartige Lösung und einen starken Handlungsaufruf, wobei die Erzählung prägnant und wirkungsvoll für vielbeschäftigte Investoren bleibt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein prägnantes 1-minütiges professionelles Investoren-Pitch-Video, das für etablierte Unternehmen maßgeschneidert ist, um ein neues Projekt wichtigen Stakeholdern vorzustellen. Verwenden Sie eine elegante, unternehmerische visuelle Ästhetik mit Datenvisualisierungen und klaren, professionell gerenderten Untertiteln über HeyGens Fähigkeit, um sicherzustellen, dass jeder Punkt verstanden wird. Der Ton sollte autoritativ und informativ sein, um Ihr professionelles Branding während der gesamten Präsentation zu verstärken und Vertrauen und Klarheit bei Ihrem Publikum zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein fesselndes 2-minütiges Demonstrationsvideo, das sich an potenzielle Investoren für Technologieinnovatoren richtet und komplexe Produktmerkmale erklärt. Nutzen Sie moderne und interaktive Visuals, indem Sie HeyGens AI-Avatare einsetzen, um komplexe Konzepte mit Klarheit und Präzision zu artikulieren, zusammen mit dynamischen visuellen Elementen, um die Funktionalität des Produkts zu demonstrieren. Der Ton sollte erklärend und enthusiastisch sein und den Zuschauer durch die technischen Aspekte Ihrer Innovation führen, effektiv als AI-Pitch-Deck-Generator in Videoform fungieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles und wirkungsvolles 45-sekündiges Pitch-Video für Gründer, die unter engen Fristen arbeiten, und heben Sie den Wertvorschlag Ihres Startups hervor. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen- und Szenenfunktion, um einen schnellen und prägnanten visuellen Stil zu etablieren, der die wichtigsten Vorteile schnell kommuniziert. Der Ton sollte optimistisch und direkt sein, um einen bleibenden Eindruck bei Ihrem Publikum zu hinterlassen und ein effektives Investitions-Pitch-Video zu erstellen, das effizient Ergebnisse liefert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Investitions-Pitch-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Investoren-Pitch-Videos, um Ihre Vision zu artikulieren, potenzielle Investoren zu fesseln und die Finanzierung zu sichern, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen zu wachsen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Pitch-Video-Inhalte
Beginnen Sie damit, Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln, indem Sie HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Kernbotschaft klar und prägnant ist.
2
Step 2
Fügen Sie professionelle Visuals und Branding hinzu
Heben Sie Ihre Präsentation hervor, indem Sie lebensechte AI-Avatare und benutzerdefinierte Branding-Elemente integrieren, die Ihrem Video ein poliertes, professionelles Aussehen verleihen, das bei Investoren Anklang findet.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihre Geschichte mit wirkungsvollem Audio
Verbessern Sie Ihre Erzählung, indem Sie klare und überzeugende Sprachübertragungen generieren, die Tiefe und Emotion hinzufügen und sicherstellen, dass Ihre Geschichte effektiv Ihre Wertvorstellung und Vision kommuniziert.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie für Finanzierungserfolg
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Investoren-Pitch-Video, bereit zum Teilen, und laden Sie es in atemberaubender 4K-Auflösung herunter, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und selbstbewusst Finanzierungen zu sichern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Überzeugen und engagieren Sie Investoren

.

Erstellen Sie dynamische Videos, die potenzielle Investoren fesseln und überzeugen, indem Sie effektiv Ihre Wertvorstellung kommunizieren und Vertrauen schaffen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines AI-Pitch-Deck-Videos?

HeyGen nutzt einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine AI-gestützte Videoproduktionsplattform, um die Erstellung überzeugender Pitch-Deck-Videos zu vereinfachen. Benutzer können Inhalte einfach aus Skripten oder Eingabeaufforderungen generieren, was den Prozess der Erstellung professioneller Investoren-Pitch-Videos effizient und zugänglich macht.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für Investoren-Pitch-Videos?

HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen wie realistische AI-Avatare und atemberaubende 4K-Auflösung, um Ihr Investitions-Pitch-Video zu verbessern. Sie können dynamische visuelle Elemente integrieren und professionelles Branding anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Präsentation herausragt.

Kann HeyGen helfen, mit einem professionellen Investitions-Pitch-Video Finanzierungen zu sichern?

Absolut. HeyGen ist ein leistungsstarker Investitions-Pitch-Video-Maker, der Ihnen hilft, Finanzierungen zu sichern, indem er wirkungsvolle und professionelle Investoren-Pitch-Videos erstellt. Unsere Plattform unterstützt effektive Erzähltechniken, um Ihre Vision klar zu vermitteln und potenzielle Investoren anzuziehen.

Gibt es kostenlose Vorlagen, um schnell ein AI-Pitch-Deck zu starten?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl kostenloser Vorlagen, die speziell für die Erstellung eines AI-Pitch-Decks entwickelt wurden. Diese Vorlagen bieten einen schnellen und professionellen Ausgangspunkt, sodass Sie sich auf Ihre Inhalte konzentrieren und die Erstellung Ihres Investitions-Pitch-Videos beschleunigen können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo