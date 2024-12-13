Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video für angehende True-Crime-Inhaltsersteller, das sich mit einem fiktiven Cold Case befasst und HeyGens Vorlagen & Szenen nutzt, um fesselnde Kriminalgeschichten zu entwickeln. Der visuelle Stil sollte rau und dokumentarisch sein, mit körnigem Filmmaterial und scharfer Beleuchtung, ergänzt durch eine dramatische Voiceover-Generierung, die das sich entfaltende Geheimnis erzählt und die Untersuchung durch dynamische AI-Avatare, die Schlüsselmomente nachstellen, zum Leben erweckt.

Video Generieren