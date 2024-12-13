Einführungsvideo-Ersteller für Schulungswege: Lernen vereinfachen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungswege. Verwenden Sie AI-Avatare, um komplexe Themen in einprägsame Videokurse zu vereinfachen.

468/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter in einer hybriden Arbeitsumgebung, das sich auf ihren ersten Schulungsweg und die Unternehmenskultur konzentriert. Das Video sollte einen freundlichen und ermutigenden visuellen Stil annehmen, HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzen, um die Markenidentität zu wahren, und ansprechende AI-Avatare enthalten, die das Publikum durch wesentliche Informationen führen, um den Onboarding-Prozess einladend und effizient zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges technisches Erklärvideo für erfahrene Ingenieure, das die Architektur eines komplexen neuen Softwaremoduls detailliert beschreibt und wichtige Komponenten und deren Interaktionen hervorhebt. Der visuelle Stil muss hoch informativ sein und Bildschirmaufnahmen sowie technische Diagramme aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen, zusammen mit einer klaren, detaillierten Erklärung. Stellen Sie die Zugänglichkeit für globale Teams sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion während der gesamten Präsentation aktivieren, um maximale Verständlichkeit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Einführungsvideo, das ein herausforderndes technisches Konzept erklärt, damit Vertriebsteams die Produktvorteile besser verstehen, optimiert für die Verbreitung über verschiedene Social-Media-Plattformen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und ansprechend sein, HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um Informationen schnell zu vermitteln. Nutzen Sie entscheidend die Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass das Video perfekt in horizontale, vertikale und quadratische Formate passt, ohne manuelle Nachbearbeitung, um Reichweite und Wirkung zu maximieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Einführungsvideo-Ersteller für Schulungswege funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Schulungsvideos, die Ihr Publikum durch jede Lernreise führen, von der Einarbeitung bis zur Kompetenzentwicklung.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Starten Sie Ihr Schulungsvideo-Projekt, indem Sie aus einer Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen auswählen. Diese vorgefertigten Szenen bieten eine schnelle und einfache Grundlage, um sicherzustellen, dass Ihre Einführungsvideos von Anfang an poliert und professionell aussehen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihr Schulungsinhalts-Skript ein und nutzen Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um realistische Sprachübertragungen automatisch zu generieren. Dies beschleunigt die Produktion Ihrer Einführungsvideos und macht komplexe Informationen verständlich.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Erhöhen Sie Ihre Schulung, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren auswählen. Diese digitalen Präsentatoren können Ihre Botschaft direkt an Ihr Publikum übermitteln und Ihre Schulungswege ansprechender und professioneller gestalten.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an
Stellen Sie sicher, dass Ihre Schulungsinhalte mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen. Passen Sie Logos und Farben an, um Konsistenz in all Ihren Einführungsvideos zu gewährleisten und die Präsenz Ihrer Marke zu verstärken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen klären

.

Vereinfachen Sie komplexe Themen für ein verbessertes Lernen und machen Sie komplexe Inhalte für jeden Einführungsschulungsweg verständlich.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um Skripte effizient in professionelle Schulungsvideos zu verwandeln. Dieser leistungsstarke AI-Video-Ersteller ermöglicht es Benutzern, hochwertige Anleitungsinhalte zu erstellen, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Anpassung von Videoinhalten?

HeyGen bietet eine umfassende Medienbibliothek, anpassbare Videovorlagen und robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Benutzer können ihr Logo und ihre Markenfarben einfach integrieren, um ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Kann HeyGen dynamische Sprachübertragungen und genaue Untertitel für meine Schulungswege generieren?

Ja, HeyGen ist hervorragend in der Sprachgenerierung und bietet eine Vielzahl von natürlich klingenden Stimmen für Ihre Schulungsweg-Projekte. Es generiert auch automatisch genaue Untertitel und Captions, was die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihr Publikum in allen Schulungsvideos verbessert.

Wie unterstützt HeyGen effektives Mitarbeiter-Onboarding und Online-Kurse?

HeyGen ist ein idealer Ersteller von Schulungsvideos, der es Unternehmen ermöglicht, ansprechende Inhalte für das Mitarbeiter-Onboarding und Online-Kurse mühelos zu erstellen. Seine intuitive Plattform hilft, die Produktion informativer Schulungsvideos schnell zu rationalisieren, was es einfach macht, konsistente Lernerfahrungen zu liefern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo