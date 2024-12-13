1

Step 1

Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage

Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Interviewskripts oder wählen Sie aus vorgefertigten **Vorlagen & Szenen**, um schnell die Struktur Ihres Inhalts zu definieren. Dieser erste Schritt hilft, den narrativen und visuellen Fluss Ihres Interviews zu bestimmen und Ihren kreativen Prozess zu optimieren.