Interview-Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde AI-Inhalte

Verwandeln Sie Textvorgaben in dynamische Interviewvideos und steigern Sie Engagement und Effizienz mit HeyGens nahtloser Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Video für HR-Profis und Recruiter, das zeigt, wie eine AI-Interview-Videoplattform den Einstellungsprozess optimiert. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit einem Unternehmenshintergrund, während das Audio eine klare, artikulierte AI-Sprachübertragung bietet. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Interviewkandidaten darzustellen und ihre Antworten effizient zu demonstrieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Erzeugen Sie ein dynamisches 90-sekündiges 'AI-Straßeninterview'-Video, das für Marktforscher und Content-Ersteller gedacht ist, die ansprechende Inhalte anstreben. Verwenden Sie einen realistischen, handgeführten Kamerastil mit vielfältigen virtuellen Straßenhintergründen und einem modernen, lebhaften Hintergrundtrack. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell mehrere Versionen von spontan klingenden Gesprächen zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Experten-Q&A-Video, das auf technische Trainer und Softwareentwickler zugeschnitten ist und sich mit AI-gestützten Einblicken in die Programmierung befasst. Die visuelle Präsentation sollte sauber und informativ sein, mit klaren On-Screen-Grafiken und einem professionellen Studio-Setting, ergänzt durch einen autoritativen Audioton. Verwenden Sie HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für komplexe technische Begriffe zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für potenzielle Nutzer und Kleinunternehmer, das als interaktives FAQ für ein 'Interview-Video-Maker'-Produkt dient. Die visuelle Ästhetik sollte modern und benutzerfreundlich sein, mit schnellen Übergängen und einer hellen Farbpalette, begleitet von einer lebhaften, ermutigenden Sprachübertragung. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell verschiedene Q&A-Segmente einzurichten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Interview-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Interviewvideos mit AI-gestützten Werkzeugen, von Skript bis Bildschirm, und steigern Sie Ihre Effizienz bei der Inhaltserstellung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Interviewskripts oder wählen Sie aus vorgefertigten **Vorlagen & Szenen**, um schnell die Struktur Ihres Inhalts zu definieren. Dieser erste Schritt hilft, den narrativen und visuellen Fluss Ihres Interviews zu bestimmen und Ihren kreativen Prozess zu optimieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Interviewer und Interviewten
Erwecken Sie Ihr Interview zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von **AI-Avataren** wählen. Passen Sie ihr Aussehen, ihre Stimme und sogar ihre Gesten an, um den Ton und Stil Ihres gewünschten Interviews perfekt zu treffen und realistische Interaktionen zu schaffen.
3
Step 3
Verbessern Sie Ihr Video mit AI-Sprachübertragungen und Bearbeitungen
Erzeugen Sie natürlich klingende Dialoge für Ihre Charaktere mit fortschrittlicher **Sprachübertragungserzeugung** direkt aus Ihrem Skript. Verfeinern Sie Ihr Video weiter, indem Sie Hintergrundmusik, visuelle Elemente aus der Medienbibliothek hinzufügen und das Timing für ein professionelles Finish anpassen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr fesselndes Interviewvideo
Sobald Ihr Interviewvideo fertig ist, nutzen Sie einfach **Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte**, um es für jede Plattform vorzubereiten. Liefern Sie Ihre hochwertigen, AI-generierten Inhalte über verschiedene Kanäle, um Ihr Publikum effektiv zu fesseln.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie dynamische Kunden- & Experteninterviews

Produzieren Sie überzeugende Interviewvideos mit Kundenreferenzen oder Experteneinblicken, um Vertrauen aufzubauen und Erfolge hervorzuheben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-Straßeninterview-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Technologie, um realistische Straßeninterview-Aufnahmen mit anpassbaren AI-Personen und dynamischen sozialen Interaktionen zu erzeugen. Geben Sie einfach eine Textvorgabe oder ein Skript ein, und HeyGens leistungsstarke Plattform produziert ansprechende Inhalte.

Welche Videobearbeitungswerkzeuge stehen innerhalb von HeyGen zur Verfeinerung von AI-generierten Interviews zur Verfügung?

HeyGen bietet eine umfassende Suite von Videobearbeitungswerkzeugen, einschließlich Optionen zum Kürzen von Clips, Hinzufügen von Untertiteln und Anpassen von Seitenverhältnissen wie 9:16 für soziale Medien. Sie können auch Branding-Kontrollen integrieren und unsere umfangreiche Medienbibliothek für Stock-Unterstützung nutzen.

Kann HeyGen AI-Sprachübertragungen erstellen und Textvorgaben in vollständige Interviewvideos umwandeln?

Absolut. HeyGens ausgeklügelte Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Benutzern, geschriebene Skripte in vollständige Interviewvideos mit natürlich klingenden AI-Sprachübertragungen zu verwandeln. Dies vereinfacht die Inhaltserstellung und erleichtert die Erstellung von Q&A-Videos oder Job-Recruitment-Videos.

Für welche Zwecke kann der AI-Interview-Video-Generator von HeyGen genutzt werden?

HeyGens AI-Interview-Videoplattform ist äußerst vielseitig und ideal für die Erstellung von überzeugenden Visualisierungen für die Marktforschung, ansprechende Bildungsinhalte im Journalismus oder dynamische Rekrutierungsvideos. Recruiter können sogar Interviewfragen generieren und Kandidatenantworten simulieren, um den Einstellungsprozess zu optimieren.

