Ihr internationaler Schulungsvideo-Ersteller für globale Teams
Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos für eine globale Belegschaft mit nahtlosen 1-Klick-Übersetzungen, um universelles Verständnis zu gewährleisten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Microlearning-Video, das sich an eine hybride Belegschaft richtet, die schnelle technische Schulungsupdates benötigt. Der visuelle Stil wird modern und sauber sein, indem Text-zu-Video aus dem Skript für die schnelle Inhaltserstellung genutzt wird, ergänzt durch relevante Stockbilder aus einer umfassenden Mediathek. Ein professioneller, klarer Erzählstil wird die Zuschauer effizient durch komplexe Informationen führen, was dies zu einer idealen Lösung für agiles Wissensmanagement macht.
Entwickeln Sie ein umfassendes 90-sekündiges Compliance-Schulungsvideo, das sich an alle Mitarbeiter in internationalen Abteilungen richtet. Die visuelle Präsentation sollte klar und autoritativ sein und vorgefertigte Vorlagen und Szenen nutzen, um Markenbeständigkeit und Professionalität zu gewährleisten. Entscheidend ist, dass das Video automatische Untertitel in mehreren Sprachen enthält, um globale Zugänglichkeit und Verständnis für wichtige regulatorische Informationen zu gewährleisten und die Gesamtwirkung der Mitarbeiterentwicklung zu verbessern.
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Werbevideo für Fachexperten, die mühelos Bildungsressourcen erstellen möchten. Dieses dynamische Video wird einen begeisterten AI-Avatar zeigen, der erklärt, wie einfach es ist, hochwertige Schulungsvideos zu produzieren. Die visuelle Ästhetik wird lebendig und schnell sein und die Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis für die Verteilung auf verschiedenen Plattformen demonstrieren, was seine Stärke als internationaler Schulungsvideo-Ersteller für vielfältige Inhalte hervorhebt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Globales Lernen erweitern.
Erstellen und liefern Sie effizient eine Vielzahl von Schulungskursen, um ein weltweites Publikum zu erreichen und zu schulen.
Schulungswirkung maximieren.
Nutzen Sie AI, um hochgradig ansprechende Schulungsvideos zu produzieren, die die Lernerrückhaltung und die Gesamteffektivität erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos vereinfachen?
HeyGen, eine führende generative AI-Plattform, ermöglicht es Nutzern, effizient hochwertige Schulungsvideos für die Einarbeitung von Mitarbeitern, technische Schulungen und Compliance-Schulungen zu produzieren. Seine fortschrittlichen AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen verwandeln Skripte in ansprechende Inhalte.
Was macht HeyGen zu einem idealen internationalen Schulungsvideo-Ersteller?
HeyGen überzeugt als internationaler Schulungsvideo-Ersteller durch robuste 1-Klick-Übersetzungen und einen mehrsprachigen Videoplayer, der die globale Zugänglichkeit Ihrer Inhalte sicherstellt. Dies ermöglicht es Organisationen, effektiv über diverse Teams und Regionen hinweg zu kommunizieren.
Kann HeyGen verschiedene Videobearbeitungsfunktionen und Inhaltsformate unterstützen?
Ja, HeyGen bietet umfassende Videobearbeitungsfunktionen, einschließlich anpassbarer Vorlagen und eines AI-Bildschirmrekorders, um Ihre Schulungsvideos zu verbessern. Nutzer können auch AI-Voiceovers und Bildschirmaufnahmen für die dynamische Inhaltserstellung nutzen.
Wie verbessert die AI-Videoplattform von HeyGen Lernen und Entwicklung?
Die AI-Videoplattform von HeyGen nutzt modernste generative AI, um ansprechende Bildungsressourcen mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dieser innovative Ansatz fördert eine bessere Wissensspeicherung und vereinfacht die Produktion von wirkungsvollen Lernmaterialien.