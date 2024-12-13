Stellen Sie sich ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo vor, das für HR- und L&D-Teams konzipiert ist, die für die Einarbeitung von Mitarbeitern in einem internationalen Kontext verantwortlich sind. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein und vielfältige AI-Avatare zeigen, die wichtige Unternehmensrichtlinien und kulturelle Aspekte vorstellen. Der Ton wird durch kristallklare Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen lokalisiert, um sicherzustellen, dass sich jeder neue Mitarbeiter einbezogen fühlt und wichtige Informationen versteht, wodurch das traditionelle Erlebnis eines internationalen Schulungsvideo-Erstellers effektiv transformiert wird.

