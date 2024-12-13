Internationaler Dienstleistungs-Videogenerator: Schnell global gehen

Sprechen Sie sofort globale Zielgruppen an. Wandeln Sie Text in ansprechende Videos mit nahtloser Voiceover-Generierung um.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine dynamische 30-sekündige Social-Media-Anzeige für Content-Ersteller und Social-Media-Vermarkter, die die Geschwindigkeit der Umwandlung von Text in Video zeigt. Die Ästhetik sollte schnelllebig sein, mit lebendigen Farben und ansprechenden Textanimationen, untermalt von trendiger, energetischer Musik, während die Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um eine einfache Idee in überzeugende Social-Media-Inhalte mit automatischen Untertiteln zu verwandeln, die zugänglich und wirkungsvoll sind.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für Unternehmensschulungen und Pädagogen, das komplexe Konzepte einfach veranschaulicht. Verwenden Sie einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit freundlichen AI-Avataren, die den Inhalt vermitteln, begleitet von einer ruhigen, autoritativen Stimme, und nutzen Sie verschiedene Vorlagen und Szenen, um das Lehrmaterial effektiv zu strukturieren und die Vielseitigkeit von AI-Avataren für ansprechende Erklärvideos hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein inspirierendes 40-sekündiges Produktlaunch-Video, das sich an Marketingteams und Startups richtet und die optimierte Videoproduktion betont. Die visuelle Erzählung sollte modern und inspirierend sein, mit fließenden Übergängen und hochwertigem Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung, untermalt von erhebender Orchestermusik, um zu demonstrieren, wie mühelos professionelle Werbevideos erstellt und für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exporten angepasst werden können.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der internationale Dienstleistungs-Videogenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, lokalisierte Videos für globale Märkte mit AI-gestützten Tools und erweitern Sie Ihre Reichweite und Wirkung mit jeder Produktion.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihr Skript ein, um Text sofort in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln und die Grundlage Ihrer internationalen Botschaft zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Sprache und Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft kulturell in verschiedenen globalen Märkten Anklang findet.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen, um eine konsistente visuelle Identität in all Ihren internationalen Videos zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung auf verschiedenen internationalen Plattformen, und vereinfachen Sie so Ihren Videoproduktionsprozess.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Internationale soziale Interaktion steigern

Erstellen Sie schnell ansprechende Social-Media-Inhalte, die auf globale Plattformen zugeschnitten sind, und erweitern Sie Ihre Reichweite und Verbindung mit vielfältigen internationalen Kunden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Text in ansprechende Videos umwandeln?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie, um Ihre Skripte mühelos in überzeugende Videos zu verwandeln. Mit realistischen AI-Avataren und ausgefeilten Text-zu-Video-Funktionen können Sie Ihre Ideen mit minimalem Aufwand zum Leben erwecken und Ihre kreative Leistung maximieren.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, die Identität Ihrer Marke nahtlos in jedes Video zu integrieren. Sie können Elemente wie Logos und Markenfarben innerhalb verschiedener Videovorlagen anpassen, um konsistente und professionelle Werbevideos für Ihr Publikum zu gewährleisten.

Kann HeyGen mehrsprachige Voiceovers generieren, um globale Märkte zu erreichen?

Absolut. HeyGen unterstützt umfassende Voiceover-Generierungsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, Videos in verschiedenen Sprachen zu erstellen. Diese Funktion ist ideal, um mit Inhalten des internationalen Dienstleistungs-Videogenerators in globale Märkte zu expandieren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft weltweit Anklang findet.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung vielfältiger Videoinhalte wie Erklär- oder Social-Media-Videos?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion für verschiedene Zwecke durch eine intuitive Plattform. Sie können eine Vielzahl von Videovorlagen und AI-Videotools nutzen, um mühelos hochwertige Erklärvideos, Social-Media-Inhalte oder Schulungsvideos effizient zu erstellen.

