Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein umfassendes 90-sekündiges technisches Schulungsvideo, das für neue Mitarbeiter konzipiert ist, die lernen, ein internes Softwaresystem zu navigieren, mit Fokus auf effizientes Mitarbeiter-Onboarding. Nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen genau zu vermitteln, indem Sie Bildschirmaufnahmen mit klaren visuellen Hinweisen kombinieren. Der visuelle Stil sollte sauber und instruktiv sein, möglicherweise mit einem AI-Avatar, der Benutzer durch die Oberfläche führt, mit einem präzisen, konversationellen Audiostil und wesentlichen Untertiteln für die Zugänglichkeit über verschiedene Lernpräferenzen hinweg.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Video, das die Unternehmenskultur und -werte für alle neuen Mitarbeiter hervorhebt, indem Sie die Kraft eines Onboarding-Video-Makers nutzen. Der visuelle Stil sollte inspirierend und dynamisch sein, indem hochwertiges Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung mit benutzerdefinierten Branding-Elementen unter Verwendung vorhandener Vorlagen und Szenen gemischt wird. Der Audiostil sollte einen erhebenden Hintergrundtrack mit einem warmen, klaren Voiceover bieten, um die Onboarding-Videos von Anfang an persönlich und wirkungsvoll zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein poliertes 60-sekündiges Video speziell für HR- und L&D-Manager, das die Einfachheit der Lokalisierung von Onboarding-Inhalten für verschiedene internationale Regionen demonstriert. Dieses Video sollte die Flexibilität der Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte für verschiedene Plattformen zeigen und hervorheben, wie die Voiceover-Generierung Nachrichten schnell anpassen kann. Der visuelle Stil sollte modern, sauber und professionell sein, subtil diverse kulturelle Elemente einbeziehen, mit einer klaren, professionellen Audioübertragung, die die Effizienz der Erstellung mehrsprachiger AI-Voiceovers betont, um ein effektives internationales Onboarding zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der internationale Onboarding-Video-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie das globale Mitarbeiter-Onboarding mit AI-gestützter Videoerstellung, um konsistente, ansprechende und lokalisierte Erlebnisse für Ihre neuen Mitarbeiter weltweit zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Kern-Onboarding-Video
Nutzen Sie unseren leistungsstarken AI-Video-Generator, um Ihr Textskript in dynamische Videoinhalte zu verwandeln. Dies bildet die wesentliche Grundlage für Ihr ansprechendes Mitarbeiter-Onboarding-Erlebnis.
2
Step 2
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Wahren Sie die Marken-Konsistenz, indem Sie das Logo, die spezifischen Farben und andere Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens anwenden. Dies personalisiert das Onboarding-Video für ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild.
3
Step 3
Fügen Sie mehrsprachige Lokalisierung hinzu
Sorgen Sie für globales Verständnis, indem Sie mehrsprachige AI-Voiceovers integrieren. Diese entscheidende Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Botschaft effektiv in verschiedenen Sprachen für Ihre internationale Belegschaft zu übermitteln.
4
Step 4
Exportieren und global verteilen
Exportieren Sie Ihr fertiges internationales Onboarding-Video mühelos in mehreren Formaten. Teilen Sie es nahtlos über Ihre bevorzugten Plattformen, um neue Mitarbeiter weltweit zu erreichen.

Erstellen Sie ansprechende und inspirierende Onboarding-Inhalte

Gestalten Sie maßgeschneiderte Onboarding-Videos mit AI, um neue Mitarbeiter zu inspirieren, das Markenerlebnis zu verbessern und einen positiven Empfang zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung internationaler Onboarding-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Generator-Technologie, die es Nutzern ermöglicht, ansprechende internationale Onboarding-Videos einfach durch das Eingeben eines Skripts zu erstellen. Unsere Plattform bietet vielfältige AI-Avatare und realistische Voiceover-Generierung, die den gesamten Produktionsprozess ohne Kameras oder Schauspieler vereinfacht.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Lokalisierung von Onboarding-Inhalten?

HeyGen unterstützt umfassende Lokalisierung für Onboarding-Videos, was für globale Teams entscheidend ist. Sie können mehrsprachige AI-Voiceovers nutzen, um diverse Mitarbeiter zu erreichen, und automatisch genaue Untertitel generieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft universell verstanden wird.

Kann HeyGen helfen, die Marken-Konsistenz in Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu wahren?

Absolut. HeyGen bietet robuste Anpassungs- und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere Markenelemente Ihres Unternehmens in jedes Mitarbeiter-Onboarding-Video zu integrieren. Dies gewährleistet professionelle und konsistente Botschaften in all Ihren Schulungsvideos.

Wie kann ich die mit HeyGen erstellten Onboarding-Videos einfach teilen und verteilen?

HeyGen macht das Teilen Ihrer Onboarding-Videos mühelos mit verschiedenen Export- und Freigabeoptionen. Sobald Ihr Video fertig ist, können Sie es in mehreren Formaten herunterladen oder direkt teilen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos Ihre neuen Mitarbeiter schnell und effizient erreichen.

