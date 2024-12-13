Stellen Sie sich ein 60-sekündiges, lebendiges Werbevideo vor, das für globale Vermarkter konzipiert ist und eine neue Produkteinführung präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit diversen AI-Avataren, die nahtlos in mehreren Sprachen präsentieren, begleitet von einem modernen, mitreißenden Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke AI-Avatare-Funktion, um zu demonstrieren, wie einfach ein internationaler AI-Videogenerator Inhalte lokalisieren kann, ohne mehrere Moderatoren zu benötigen.

