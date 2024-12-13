Interner Update-Video-Macher: Einfache AI-Videoerstellung

Erstellen Sie mühelos beeindruckende interne Kommunikationsvideos mit AI-Avataren für ansprechende Team-Updates.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Abteilungsleiter und Projektmanager, das die wichtigsten Ziele und Leistungsindikatoren für das dritte Quartal darlegt. Der visuelle Stil sollte professionell und prägnant sein, mit einer klaren, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Botschaft zu übermitteln und eine konsistente und ansprechende Präsentation Ihrer AI-gestützten Videostrategie zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Nachrichten-Update-Video für alle Mitarbeiter des Unternehmens, das kürzlich erreichte Meilensteine und bevorstehende Veranstaltungen präsentiert. Der Ton sollte lebhaft sein, mit einem mitreißenden Hintergrundtrack, ergänzt durch Bildschirmtext und lebendige Visuals. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen und Szenen für eine schnelle Produktion und fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern, was es zu einem hervorragenden internen Update-Video-Macher macht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges internes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das wesentliche Software-Einführungsverfahren beschreibt. Der visuelle Stil sollte klar und schrittweise sein, mit einer ruhigen, instruktiven Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Erzählung effizient zu generieren, und integrieren Sie relevante Visuals aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um jeden Schritt effektiv zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Team-Kommunikationsvideo für funktionsübergreifende Teams, das eine neue Kollaborationsinitiative ankündigt. Streben Sie einen freundlichen und ermutigenden visuellen Stil mit klaren, modernen Grafiken und einem energetischen Audiotrack an. Stellen Sie sicher, dass das Video leicht über verschiedene Plattformen teilbar ist, indem Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis verwenden, was es zu einem vielseitigen Video-Macher für schnelle Ankündigungen macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der interne Update-Video-Macher funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre interne Kommunikation und halten Sie Ihr Team mit ansprechenden, professionellen Video-Updates informiert, die mühelos in nur wenigen einfachen Schritten erstellt werden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Tippen oder Einfügen Ihrer internen Update-Nachricht. Unsere Plattform nutzt "Text-zu-Video aus Skript", um Ihren Text sofort in ein dynamisches Video zu verwandeln, was es einfach macht, klare "interne Kommunikationsvideos" zu produzieren.
2
Step 2
Wenden Sie Ihre Markenelemente an
Stellen Sie sicher, dass Ihre Updates mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Nutzen Sie die "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um die visuellen Elemente Ihrer Marke nahtlos zu integrieren und so die Wiedererkennung und Professionalität für alle "internen Update-Videos" zu verstärken.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren Präsentator
Erwecken Sie Ihre Botschaft mit einem virtuellen Präsentator zum Leben. Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihr Update zu übermitteln und einen menschlichen Touch hinzuzufügen, ohne ein Kamerateam oder Studio zu benötigen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Nachrichten-Update
Finalisieren Sie Ihr Video und bereiten Sie es für die Freigabe vor. Verwenden Sie "Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis", um Ihre "Nachrichten-Update-Videos" für verschiedene Plattformen zu optimieren und sicherzustellen, dass sie überall gut aussehen, wo Ihr Team sie ansieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Team-Updates und Nachrichten liefern

.

Halten Sie Ihr Team informiert und motiviert mit ansprechender interner Kommunikation, Nachrichten-Updates und inspirierenden Videobotschaften.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Kommunikationsvideos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche "AI-gestützte Videoerstellung", um Skripte in professionelle "interne Kommunikationsvideos" zu verwandeln. Benutzer können aus einer Vielzahl von "AI-Avataren" wählen und die "Text-zu-Video"-Funktion nutzen, um schnell ansprechende Updates ohne komplexe Bearbeitung zu erstellen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten internen Update-Video-Macher?

Als intuitiver "interner Update-Video-Macher" bietet HeyGen eine breite Palette an anpassbaren "Vorlagen", um Ihre Projekte zu starten. Seine integrierte "Sprachgenerierung" und schnelle Videosynthese ermöglichen es Teams, schnell hochwertige Videos zu produzieren.

Kann HeyGen helfen, die Markenbeständigkeit für Nachrichten-Update-Videos zu wahren?

Absolut. HeyGen unterstützt robuste "Branding-Kontrollen", die es Ihnen ermöglichen, die Logos, Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens in alle Ihre "Nachrichten-Update-Videos" zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jede AI-gestützte Kreation perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.

Wie unterstützt HeyGen verschiedene Arten von Team-Kommunikation, wie Onboarding- oder Schulungsvideos?

HeyGen ist ein vielseitiger "Video-Macher", der entwickelt wurde, um verschiedene "Team-Kommunikations"-Bedürfnisse zu unterstützen, von dynamischen "Onboarding-Videos" bis hin zu umfassenden "internen Schulungskommunikationen". Seine benutzerfreundliche Oberfläche und das reichhaltige Funktionsset machen es ideal für jede interne Videoanforderung.

