Ihr interner Update-Video-Generator für nahtlose Kommunikation

Erstellen Sie schnell ansprechende interne Kommunikationsvideos mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen für ultimative Zeitersparnis.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für das Marketing-Team, das neue Kampagnenrichtlinien erläutert. Dieses Video sollte einen energetischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und einer selbstbewussten Stimme haben und die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen, um schriftliche Inhalte schnell in eine ansprechende visuelle Botschaft zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 60-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das Unternehmensrichtlinien erklärt. Der visuelle Stil sollte klar und lehrreich sein, mit einfachen Animationen und einer geduldigen, leitenden Stimme, unterstützt durch HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und Verstärkung der wichtigsten Punkte.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles 25-sekündiges internes Update-Video für funktionsübergreifende Teams, das den vierteljährlichen Projektfortschritt zusammenfasst. Dieses Video erfordert einen dynamischen visuellen Stil mit eindrucksvollen Grafiken und einer enthusiastischen, prägnanten Stimme, wobei die Vorlagen- und Szenen-Funktion von HeyGen genutzt wird, um die Inhaltserstellung zu optimieren und die Markenidentität zu wahren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der interne Update-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre interne Kommunikation schnell in ansprechende Videos mit KI, sparen Sie Zeit und verbessern Sie das Mitarbeiterverständnis.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres internen Update-Skripts. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skript, um Ihren Text mühelos in dynamische Videoinhalte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Sie können auch deren Aussehen anpassen und die perfekte Stimme für Ihr Update auswählen.
3
Step 3
Markenidentität und Verbesserung
Wenden Sie die visuelle Identität Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen an, um Konsistenz zu gewährleisten. Fügen Sie Hintergrundmusik, Stockmedien aus unserer Bibliothek und automatische Untertitel hinzu, um Ihr Video zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald das Video fertig ist, exportieren Sie Ihr internes Update-Video in verschiedenen Formaten und Auflösungen mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis. Teilen Sie es einfach über Ihre Kommunikationskanäle, um Ihr Team zu informieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Unternehmensankündigungen liefern

Fesseln Sie Ihr Team mit wirkungsvollen KI-Videos für wichtige Unternehmensankündigungen und Updates, um ein besseres Verständnis zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die interne Kommunikation verbessern?

HeyGen dient als fortschrittlicher interner Update-Video-Generator, der Text in ansprechende interne Kommunikationsvideos und Unternehmensankündigungen mit KI-Avataren verwandelt. Diese Fähigkeit steigert das Mitarbeiterengagement erheblich, indem konsistente, professionelle Nachrichten effizient übermittelt werden.

Was macht HeyGen zu einem effizienten KI-Video-Generator?

HeyGen optimiert die Videoproduktion durch seine Text-zu-Video- und Voiceover-Generierungsfunktionen, die eine schnelle Erstellung hochwertiger Inhalte ermöglichen. Benutzer profitieren von Zeitersparnis durch sofort verfügbare Videovorlagen und den intuitiven Video-Editor, einschließlich transkriptbasierter Bearbeitung.

Kann HeyGen Videos für spezifisches Branding anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch KI-Avatare personalisieren und die Medienbibliothek nutzen, um sicherzustellen, dass jedes Video, von der Einarbeitung bis zu internen Updates, perfekt zur Identität Ihres Unternehmens passt.

Welche Arten von Videos kann HeyGen erstellen?

HeyGen ist ein vielseitiger KI-Video-Generator, der in der Lage ist, eine Vielzahl von Inhalten zu produzieren, darunter Schulungsvideos, Einarbeitungsvideos und Unternehmensankündigungen. Seine Funktionen, wie KI-Avatare und anpassbare Videovorlagen, machen es ideal für jede interne oder externe Kommunikationsanforderung.

