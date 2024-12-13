Die ultimative Plattform für interne Trainingsvideos

Steigern Sie das Mitarbeitertraining und die Wissensspeicherung mit anpassbaren Videokursen und beeindruckenden AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges interaktives Video-Tutorial für Software-Trainer und technische Support-Teams, das komplexe Funktionen neuer Video-Trainingssoftware demonstriert. Integrieren Sie Untertitel für Barrierefreiheit und nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um jeden Schritt mit einem modernen, klaren visuellen Stil und einem hilfreichen Ton zu erklären.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 1-minütiges Update für Ihr Online-Wissenszentrum, das sich an Content-Ersteller und Wissensdatenbank-Administratoren richtet, um die Wissensspeicherung zu verbessern. Verwenden Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um Artikel schnell in ein informatives und prägnantes Video zu konvertieren, und wenden Sie professionelle Vorlagen und Szenen für einen visuell ansprechenden und fließenden Übergangsstil an.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges mobilfreundliches Video für Marketing-Teams oder Trainer von Remote-Mitarbeitern, das schnelle Tipps zur Nutzung Ihrer internen Trainingsvideoplattform zeigt. Sorgen Sie für optimale Anzeige auf jedem Gerät mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten und bereichern Sie den Inhalt mit visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, präsentiert mit einem dynamischen visuellen Stil und einem freundlichen, optimistischen Voiceover.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie eine Plattform für interne Trainingsvideos funktioniert

Vereinfachen Sie die Einarbeitung von Mitarbeitern und den Wissensaustausch mit einer robusten Plattform für interne Trainingsvideos, die effizientes Lernen und verbesserte Wissensspeicherung gewährleistet.

1
Step 1
Erstellen Sie ansprechende Inhalte
Nutzen Sie leistungsstarke Werkzeuge, um hochwertige interne Trainingsvideos zu erstellen, indem Sie HeyGens AI-Avatare verwenden, um Ihre Skripte mit dynamischen Präsentatoren zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Fügen Sie professionelle Verbesserungen hinzu
Verfeinern Sie Ihre Videos, indem Sie wesentliche Elemente hinzufügen. Generieren Sie einfach Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Mitarbeiter zu verbessern.
3
Step 3
Wenden Sie konsistente Markenanpassung an
Sorgen Sie für Markenkonsistenz in allen Schulungsmaterialien. Verwenden Sie Anpassungskontrollen, um das Logo und die Farben Ihres Unternehmens nahtlos in Ihre Videos und die Plattformoberfläche zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren und sicher teilen
Bereiten Sie Ihre fertigen Trainingsvideos für die Verteilung vor. Exportieren Sie Ihre Inhalte in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen und teilen Sie sie dann sicher mit Ihrem Team.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe interne Themen für ein besseres Verständnis

Verwenden Sie AI-Video, um komplexe Themen in verdauliche Inhalte zu zerlegen, wodurch komplexe interne Schulungen zugänglicher und effektiver werden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Trainingsvideos?

HeyGen verwandelt Skripte mühelos in professionelle interne Trainingsvideos, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie nutzt. Dieses leistungsstarke Videokreationstool ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Inhalte für das Mitarbeitertraining zu entwickeln, ohne komplexe Bearbeitungswerkzeuge.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Mitarbeitertrainingsinhalten?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Verbesserungsfunktionen, einschließlich nahtloser Voiceover-Generierung und automatischer Untertitelung und Transkription für Barrierefreiheit. Diese technischen Werkzeuge sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeitertrainingsvideos professionell sind und ein breiteres Publikum erreichen, um die Wissensspeicherung zu optimieren.

Kann HeyGen bei der individuellen Markenanpassung und Videobearbeitung für E-Learning-Plattformen helfen?

Absolut, HeyGen ermöglicht robuste Anpassungskontrollen für Marken, sodass Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre E-Learning-Inhalte integrieren können. Die intuitive Benutzeroberfläche unterstützt auch eine effiziente Videobearbeitung und bietet Vorlagen, um die Entwicklung anpassbarer digitaler Trainingskurse zu vereinfachen.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur schnellen Entwicklung von Inhalten für Video-Trainingssoftware?

Ja, HeyGen bietet eine optimierte Plattform für die schnelle Inhaltserstellung, ideal für die Erstellung umfassender Video-Trainingssoftware-Materialien und interaktiver Video-Tutorials. Benutzer können vorgefertigte Vorlagen und eine umfangreiche Medienbibliothek nutzen, um effizient hochwertige Onboarding- und Lernmanagementsystem-Ressourcen zu produzieren.

