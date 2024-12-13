Die ultimative Plattform für interne Trainingsvideos
Steigern Sie das Mitarbeitertraining und die Wissensspeicherung mit anpassbaren Videokursen und beeindruckenden AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges interaktives Video-Tutorial für Software-Trainer und technische Support-Teams, das komplexe Funktionen neuer Video-Trainingssoftware demonstriert. Integrieren Sie Untertitel für Barrierefreiheit und nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um jeden Schritt mit einem modernen, klaren visuellen Stil und einem hilfreichen Ton zu erklären.
Erstellen Sie ein 1-minütiges Update für Ihr Online-Wissenszentrum, das sich an Content-Ersteller und Wissensdatenbank-Administratoren richtet, um die Wissensspeicherung zu verbessern. Verwenden Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um Artikel schnell in ein informatives und prägnantes Video zu konvertieren, und wenden Sie professionelle Vorlagen und Szenen für einen visuell ansprechenden und fließenden Übergangsstil an.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges mobilfreundliches Video für Marketing-Teams oder Trainer von Remote-Mitarbeitern, das schnelle Tipps zur Nutzung Ihrer internen Trainingsvideoplattform zeigt. Sorgen Sie für optimale Anzeige auf jedem Gerät mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten und bereichern Sie den Inhalt mit visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, präsentiert mit einem dynamischen visuellen Stil und einem freundlichen, optimistischen Voiceover.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie skalierbare interne Trainingskurse.
Ermöglichen Sie Ihrem Team, schnell umfassende digitale Trainingskurse für weitreichendes Mitarbeiterlernen und -entwicklung zu entwickeln.
Steigern Sie das Engagement und die Wissensspeicherung im Mitarbeitertraining.
Nutzen Sie AI, um dynamische Videotrainings zu erstellen, die die Mitarbeiterbeteiligung erhöhen und eine bessere Wissenswiedergabe sicherstellen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Trainingsvideos?
HeyGen verwandelt Skripte mühelos in professionelle interne Trainingsvideos, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie nutzt. Dieses leistungsstarke Videokreationstool ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Inhalte für das Mitarbeitertraining zu entwickeln, ohne komplexe Bearbeitungswerkzeuge.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Mitarbeitertrainingsinhalten?
HeyGen bietet fortschrittliche AI-Verbesserungsfunktionen, einschließlich nahtloser Voiceover-Generierung und automatischer Untertitelung und Transkription für Barrierefreiheit. Diese technischen Werkzeuge sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeitertrainingsvideos professionell sind und ein breiteres Publikum erreichen, um die Wissensspeicherung zu optimieren.
Kann HeyGen bei der individuellen Markenanpassung und Videobearbeitung für E-Learning-Plattformen helfen?
Absolut, HeyGen ermöglicht robuste Anpassungskontrollen für Marken, sodass Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre E-Learning-Inhalte integrieren können. Die intuitive Benutzeroberfläche unterstützt auch eine effiziente Videobearbeitung und bietet Vorlagen, um die Entwicklung anpassbarer digitaler Trainingskurse zu vereinfachen.
Bietet HeyGen Werkzeuge zur schnellen Entwicklung von Inhalten für Video-Trainingssoftware?
Ja, HeyGen bietet eine optimierte Plattform für die schnelle Inhaltserstellung, ideal für die Erstellung umfassender Video-Trainingssoftware-Materialien und interaktiver Video-Tutorials. Benutzer können vorgefertigte Vorlagen und eine umfangreiche Medienbibliothek nutzen, um effizient hochwertige Onboarding- und Lernmanagementsystem-Ressourcen zu produzieren.