Erstellen Sie ein 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das wesentliche Sicherheitsrichtlinien am Arbeitsplatz in einem einladenden, leicht animierten Stil erklärt. Das Video sollte einen AI-Avatar zeigen, der die richtige Körperhaltung und Notausgänge demonstriert, um die Informationen leicht verständlich und ansprechend zu machen und das frühe Mitarbeiterengagement zu fördern. Eine professionelle Stimme führt neue Mitarbeiter durch die wichtigsten Sicherheitskonzepte.

