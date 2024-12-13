Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo, das die wichtigsten Sicherheitsmerkmale und ordnungsgemäßen Betriebsprüfungen eines internen Sicherheitsgenerators demonstriert, wobei vorbeugende Maßnahmen gegen Kohlenmonoxidvergiftung hervorgehoben werden. Dieses Video richtet sich an Wartungstechniker und Facility Manager und verwendet einen präzisen, professionellen visuellen Stil mit klarer, autoritativer Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um einen Techniker bei Sicherheitsinspektionen und der Erklärung technischer Verfahren genau darzustellen, um eine hohe Beibehaltung der entscheidenden Sicherheitsprotokolle zu gewährleisten.

