Der ultimative interne Einführungsvideo-Macher für nahtlose Kommunikation
Steigern Sie das Verständnis und Engagement der Mitarbeiter mit professionell gebrandeten Videos unter Verwendung fortschrittlicher Branding-Kontrollen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video, das sich an Teamleiter und Manager richtet und eine bevorstehende Richtlinienänderung ankündigt, die das Mitarbeiterengagement verbessern soll. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, dynamisch und ansprechend sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die die Kernbotschaft auf eine zugängliche Weise präsentieren, und nutzen Sie HeyGens AI-Avatare-Funktion, um die Lieferung zu personalisieren.
Produzieren Sie ein praktisches 90-sekündiges Erklärvideo für die Vertriebsabteilung, das erklärt, wie die neue CRM-Integrationsfunktion zu navigieren ist. Das Video benötigt einen klaren, schrittweisen visuellen Ansatz mit Bildschirmdemonstrationen und einer ruhigen, lehrreichen Stimme, um vollständige Zugänglichkeit und Verständnis zu gewährleisten, indem genaue Untertitel durch HeyGen für alle wichtigen Informationen generiert werden.
Erstellen Sie ein inspirierendes 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das einen kürzlich erzielten unternehmensweiten Erfolg feiert, um die Moral aller Mitarbeiter zu stärken und den gemeinsamen Erfolg zu betonen. Der visuelle Stil sollte erhebend, lebendig und feierlich sein, indem HeyGens Vorlagen & Szenen genutzt werden, um schnell überzeugende Grafiken und dynamische Übergänge zu erstellen, die mit einer motivierenden Musikuntermalung versehen sind.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Optimieren Sie die interne Inhaltserstellung.
Entwickeln Sie schnell umfassende Schulungsmodule und Informationsvideos für die weltweite Einführung bei Mitarbeitern.
Steigern Sie das Verständnis & Engagement der Mitarbeiter.
Verbessern Sie das Verständnis und die Beibehaltung von Schlüsselinformationen während interner Einführungen und Schulungssitzungen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Einführungsvideos?
HeyGen ermöglicht es Teams, ansprechende interne Einführungsvideos effizient zu produzieren. Unser AI-Video-Macher nutzt Text-zu-Video-Technologie, die es Ihnen erlaubt, Skripte in professionellen Inhalt mit realistischen AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen & Szenen zu verwandeln, um ein besseres Mitarbeiterengagement zu fördern.
Kann HeyGen Videos nur aus Text generieren?
Absolut. HeyGens leistungsstarker AI-Video-Macher ist auf die Text-zu-Video-Generierung spezialisiert. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen erstellt ein vollständiges Video mit natürlichem AI-Voiceover, was Ihren Videoerstellungsprozess vereinfacht.
Welche Branding-Optionen stehen für interne Kommunikationsvideos zur Verfügung?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens konsistent auf alle internen Kommunikationsvideos anzuwenden. Nutzen Sie unsere anpassbaren Vorlagen & Szenen, um sicherzustellen, dass jedes Video Ihre Markenidentität professionell widerspiegelt.
Welche anderen Arten von Inhalten kann ich mit HeyGen neben internen Einführungsvideos erstellen?
HeyGen ist ein vielseitiger AI-Video-Macher, der über die Erstellung von internen Einführungsvideos hinausgeht. Sie können effizient hochwertige Schulungsvideos, ansprechende Erklärvideos, überzeugende Produktlaunch-Videos und verschiedene andere Video-Inhalte erstellen, um die interne Kommunikation zu verbessern.