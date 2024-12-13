Interner Rollout-Video-Generator: Schneller starten mit AI
Erstellen Sie mühelos ansprechende interne Launch-Videos. Nutzen Sie AI-Avatare, um komplexe Informationen für Ihr Team zu vereinfachen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein prägnantes 60-sekündiges Erklärvideo für Vertriebs- und Marketingteams, das die Kernfunktionen eines bevorstehenden Produkts detailliert beschreibt. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und professionell sein, unter Verwendung von Bildschirmaufnahmen und animierten Overlays, wobei alle narrativen Elemente effizient mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für präzise Botschaften über Produktmarketing produziert werden.
Produzieren Sie ein einladendes 30-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, um ihre Ankunft zu feiern. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und einladend sein, mit vielfältigen Teammitgliedern und einem erhebenden Soundtrack, der leicht mit HeyGens anpassbaren Vorlagen & Szenen erstellt werden kann, um einen konsistenten und positiven ersten Eindruck zu gewährleisten und das Mitarbeiterengagement zu steigern.
Entwickeln Sie ein praktisches 50-sekündiges Unternehmensvideo für Projektmanager, das neue Best Practices für agile Workflows umreißt. Der visuelle Ansatz sollte direkt und instruktiv sein, unter Einbeziehung relevanter Stock-Footage und Diagramme aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, gepaart mit einem professionellen Voiceover, das die Zuschauer durch jeden Schritt des internen Trainings führt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement bei internen Schulungen.
Verbessern Sie Mitarbeiterschulungsvideos für neue Rollouts, um ein höheres Engagement und eine bessere Beibehaltung kritischer Informationen zu gewährleisten.
Entwickeln Sie umfassende interne Lernmodule.
Produzieren Sie schnell umfangreiche interne Schulungskurse und Produktpräsentationen, um das Lernen für alle Mitarbeiter effizient zugänglich zu machen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere internen Kommunikationen und Launch-Videos verbessern?
HeyGen befähigt Teams, professionelle und ansprechende interne Launch-Videos und Kommunikationen effizient zu erstellen. Unser AI-Video-Maker verwandelt Ihre Skripte in polierte Videos, die komplexe Informationen für Ihre Mitarbeiter zugänglich und spannend machen.
Welche kreativen Assets bietet HeyGen für dynamische Produktpräsentationen?
HeyGen bietet eine umfassende kreative Engine, mit der Sie dynamische Produktpräsentationen mit AI-Avataren erstellen und Text-zu-Video aus einem Skript umwandeln können. Nutzen Sie unsere anpassbaren Video-Vorlagen und die reichhaltige Medienbibliothek, um visuell ansprechende Inhalte zu gestalten.
Kann HeyGen uns helfen, die Marken-Konsistenz in unseren Werbevideos zu wahren?
Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Assets in jedes Werbevideo integrieren können. Dies stellt sicher, dass alle Ihre kreativen Outputs konsistent sind und mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.
Wie vereinfacht HeyGen den Videoerstellungsprozess für Schulungen und Onboarding?
HeyGen vereinfacht die End-to-End-Videoerstellung für Unternehmensschulungen und Onboarding-Videos. Unser AI-Video-Maker nutzt Text-zu-Video aus Skript-Funktionen und AI-Voiceovers, um schnell ansprechende AI-gestützte Schulungsvideos zu produzieren, was erheblich Zeit und Ressourcen spart.